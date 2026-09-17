Jedet habla de la reboda de Dulceida y Alba Paul y del boom en redes de Inés García, con casi 5 millones de seguidores

Jedet ha sido una de las caras conocidas que no ha querido perderse estos días la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, que se celebra del 14 al 19 de septiembre con las propuestas para la temporada Primavera-Verano 2027. Entre los desfiles que más interés le despiertan está el de Palomo, una firma que la artista admira especialmente.

Jedet, en la MBFWM | Gtres

Jedet reconoce que le encanta la forma de entender la moda de Alejandro Gómez Palomo y que, además de gustarle su trabajo, le inspira como diseñador. La artista también explica que no acude a todos los eventos a los que recibe invitación. Asegura que elige cuidadosamente dónde estar y que prefiere asistir únicamente a aquellos encuentros que realmente le interesan. Para ella, además, septiembre supone una especie de comienzo de año: "Es como mi Año Nuevo".

Jedet, en la MBFWM | Gtres

Durante la conversación también surge la reciente reboda de Dulceida y Alba Paul, que celebraron diez años después de su primera boda en una ceremonia mucho más íntima y rodeadas de un grupo reducido de familiares y amigos. Una fiesta que como la propia Jedet confiesa, fue mucho más pequeña de lo que la gente se ha pensado.

Preguntada por Inés García, con quien comparte agencia de representación, Jedet solo tiene buenas palabras para ella. La define como "divina", asegura que le parece “lo más” y destaca que es "muy buena niña".

Inés García | Gtres

En cuanto a sus próximos proyectos, la artista tiene varios frentes abiertos. Continúa trabajando en su disco, tiene alguna serie entre manos y también prepara una película, por lo que los próximos meses llegan cargados de novedades.