Nuria Fergó recupera la felicidad y encuentra "mucha paz" junto a Claudio Bruno, su nuevo novio

Nuria Fergó se encuentra en un gran momento vital. Después de un 2025 para olvidar, con la cancelación de su boda con Juan Pablo Lauro y el fallecimiento de su padre, este 2026 ha vuelto a encontrar la felicidad, en parte, gracias a su nuevo novio, el productor de cine y televisión Claudio Bruno.

En un reciente evento por el 40 aniversario de Hannibal Laguna, la extriunfita ha hablado un poco más de su actual relación. Fergó asegura que en Claudio ha encontrado "mucha paz", algo "superimportante" que es lo que ella necesitaba en ese momento vital. "Aparte de que la tienes que encontrar una misma, no en otra persona, pero bueno, simplemente estamos en el mismo punto y está fluyendo todo fenomenal, así que eso es lo que importa", reflexionó.

Nuria Fergó | Gtres

Así empieza Nuria Fergó el nuevo curso

Nuria Fergó es de esas personas para las cuales el año empieza en septiembre y se muestra emocionada por todo lo que está por venir: "La verdad es que he estado teniendo una gira muy bonita por mi 25 aniversario, que aún no he terminado, y ahora en octubre ya bajaré el ritmo y me esperan proyectos muy bonitos que estoy deseando que lo podáis ver, pero no voy a parar".

"Estoy feliz, tengo trabajo, amor, familia, amistades, salud sobre todo y con muchas ganas de hacer muchas cosas, o sea que no puedo vivir más", resumió, visiblemente contenta y con una sonrisa de lo más sincera.

Quién es Claudio Bruno

Claudio Bruno es un hombre italoargentino que lleva viviendo en España casi tres décadas. Con Nuria se conocieron en el entorno laboral, ya que él la contrató, y fue trabajando como surgió la chispa hace aproximadamente medio año.

Claudio Bruno y Nuria Fergó | Europa Press

En pleno verano se supo que, a pesar de llevar poco tiempo juntos, la relación avanza a muy buen ritmo y ambos ya conocen a sus respectivas familias. Además, Claudio ya ha coincidido con Martina, la hija de 15 años de Nuria Fergó, fruto de su matrimonio con el empresario José Manuel Maíz Chacón.

El pasado mes de julio, Nuria y Claudio fueron fotografiados en el aeropuerto, caminando abrazados y con las manos entrelazadas, demostrando que no tienen ninguna intención de ocultar el amor que sienten el uno por el otro.