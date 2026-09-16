Íñigo Onieva, muy feliz tras el nacimiento de su primer sobrino: el hijo de Alejandra Onieva y Jesse Williams

Alejandra Onieva y Jesse Williams han comenzado una nueva etapa como padres después de dar la bienvenida a su primer hijo en común. El bebé nació el pasado lunes 14 de septiembre en Los Ángeles, donde reside la pareja, y la llegada del pequeño ha llenado de felicidad a sus respectivas familias. Para la actriz, hermana de Íñigo Onieva y cuñada de Tamara Falcó, se trata de su primer hijo, mientras que para el protagonista de Anatomía de Grey supone su tercera paternidad, ya que tiene dos hijos, Sadie y Maceo, fruto de su anterior matrimonio con Aryn Drake-Lee.

Alejandra Onieva y Jessie Williams | CORDON

La noticia llega apenas unos meses después de que saliese a la luz que Alejandra y Jesse habían dado un paso más en su relación y se habían casado en secreto en Estados Unidos. La pareja, que se conoció durante el rodaje de la serie Hotel Costiera, mantuvo su romance alejado de los focos hasta que en septiembre de 2025 salieron a la luz sus primeras imágenes juntos. En mayo de este año se conocieron tanto su boda como el embarazo de la actriz, que poco después compartió públicamente su felicidad con varias imágenes.

Una feliz noticia que también ha revolucionado a la familia Onieva y que convierte a Íñigo en tío por primera vez. El marido de Tamara Falcó se ha pronunciado sobre la llegada del pequeño y, visiblemente contento, ha asegurado que tanto su hermana como el bebé se encuentran bien. "Estamos muy bien, muy contentos", ha afirmado al ser preguntado por este nuevo miembro de la familia.

Sobre cómo ha transcurrido el parto, ha sido igualmente breve pero tranquilizador: "Todo muy bien". Unas primeras palabras con las que ha dejado patente la alegría que vive el entorno de Alejandra tras el nacimiento de su primer hijo.

La llegada del bebé se produce además en un momento especialmente dulce para la actriz y Jesse Williams. Apenas unos días antes del nacimiento, Tamara Falcó hablaba públicamente de la felicidad de su cuñada junto al intérprete estadounidense y aseguraba que Alejandra había "encontrado como el amor de su vida". La marquesa de Griñón también confirmaba que ya había tenido ocasión de conocer personalmente a Jesse y que la relación entre ambos era muy buena.