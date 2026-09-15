David Bustamante pide que "intenten ser lo menos invasivos posible" tras publicarse las primeras fotos de su hija Daniella

David Bustamante se encuentra en un momento de cambios para su hija Daniella, que este año ha cumplido 18 años y ha comenzado una nueva etapa de su vida como universitaria.

La mayoría de edad ha traído consigo también una mayor atención sobre la joven, que ya ha sido fotografiada por los paparazzi mientras hacía su vida cotidiana. Una situación sobre la que el cantante se ha pronunciado, dejando claro que, aunque entiende el interés, espera que se respete al máximo la intimidad de su hija.

Te contamos todos los detalles sobre lo que el cántabro ha contado a las cámaras de Europa Press durante la presentación El Zorro, un teatro musical que Bustamante protagonizará. ¡Vamos a ello!

David Bustamante | Gtres

Una nueva etapa

Para el cantante, la llegada de la mayoría de edad supone un momento importante para Daniella, que comienza a tomar sus propias decisiones y a construir su futuro. El artista se ha mostrado muy orgulloso de ella y ha destacado tanto su personalidad como la ilusión con la que afronta esta nueva etapa.

"Muy bien, ilusionada con una nueva etapa en su vida. Es universitaria y nada, que cumpla sus sueños, que vaya haciendo su camino. Hay que amar y soltar", ha explicado David Bustamante.

El cántabro es consciente de que su hija ha dejado atrás la adolescencia y empieza ahora a construir su propia historia. "Se va haciendo una mujercita, tiene que hacer su propia historia. Y estoy muy contento y muy orgulloso de ella, porque es una muy bella persona", ha asegurado.

Sin embargo, este nuevo momento también ha supuesto que Daniella empiece a despertar un mayor interés entre los fotógrafos y la prensa. El propio Bustamante ha comentado junto a la prensa que ya le han hecho las primeras fotos en la calle a su hija.

Bustamante pide respeto

El cantante, que siempre se ha mostrado bastante discreto con su vida personal, ha reconocido que no es especialmente partidario de la presencia de los paparazzis y ha expresado su deseo de que la exposición de Daniella sea lo menos invasiva posible.

"Bueno, realmente, ya sabéis que no soy muy amigo de eso. Espero que intenten ser lo menos invasivos posible", ha señalado.

Paula Echevarría junto a su hija Daniella Bustamante | Gtres

En este sentido, Bustamante ha pedido que se tenga en cuenta la edad de su hija y que pueda vivir esta nueva etapa con la mayor normalidad posible: "Sería justo que ella tuviera una vida y una adolescencia, o el principio de la madurez lo más normal y tranquila posible, que se lo merece", ha defendido.

Es su decisión

A pesar de la preocupación que pueda sentir como padre, el artista ha dejado claro que no pretende decidir por Daniella cómo debe relacionarse con los medios. A sus 18 años, considera que es ella quien debe marcar sus propios límites y tomar sus decisiones.

"Es la que tiene que decidir y hacer sus cosas. Tiene su personalidad, es una niña muy inteligente", ha explicado. Para el cantante, la clave está en que exista respeto por ambas partes: "Lo importante es que haya respeto por parte de todos, que sepamos que al final es una niña de 18 años".

Paula Echevarría junto a su hija Daniella Bustamante | Gtres

David también entiende que ahora pueda existir una mayor curiosidad alrededor de la joven, especialmente porque también está más presente en redes: "Es normal que tengan ahora la inquietud, porque acaba de cumplir su mayoría de edad, a ella también le gustan las redes. Pero bueno, ella ya verá", ha apuntado.

Por encima de todo, Bustamante tiene claro qué desea para su hija en esta nueva etapa: que pueda tomar sus propias decisiones, cumplir sus objetivos y, sobre todo, ser feliz. "Lo que quiero es que sea feliz y que tenga una vida lo más normal posible", ha concluido.