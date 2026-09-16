Cómo cuidar las uñas: 6 consejos de expertas para tenerlas sanas, protegidas y resistentes

Las uñas pueden ser el reflejo de nuestros hábitos diarios y ser sensibles a situaciones como el estrés y determinados cambios en nuestro cuerpo. Además, hay que sumarle las agresiones del día a día con el agua, los productos de limpieza, los cambios de temperatura, golpes...

Si quieres evitar unas uñas frágiles, quebradizas o con estrías, no hace falta renunciar a la manicura ni invertir en tratamientos especializados. Lo más fácil es incorporar unos hábitos sencillos para protegerlas y mantenerlas hidratadas. Las expertas de Neonail, marca especializada en el cuidado de las manos y las uñas, proponen seis consejos muy fáciles de aplicar y hacerlas más bonitas, resistentes y cuidadas.

Hidratar y cuidar las cutículas

Es lo primero a tener en cuenta, ya que "nutrir la uña desde la raíz previene el resecamiento y aporta flexibilidad", apuntan las especialistas.

Por eso, es especialmente recomendado usar cada día un aceite de cutículas con vitamina E, un ingrediente muy presente en cosmética con propiedades antioxidantes y emolientes, y aliado para mantener la función barrera de la piel.

Limar correctamente con la lima adecuada

Aunque lo parezcan, las limas para uñas no son iguales. Seguro que te habrás fijado en la numeración que llevan; pues bien, cuanto menor es el número, más gruesa y abrasiva es la superficie. Por lo tanto, cuanto mayor, más fina y suave. Esto quiere decir que una lima de grano 80 está especialmente pensada para uñas artificiales y una de grano 180 o 240, para las naturales.

Mujer limándose las uñas | Pexels

Desde Neonail sugieren usar una con doble cara 100/180: "La cara del grano fino es ideal para darle la forma a los bordes de la uña, mientras que la cara del grano medio ayuda a retirar el diseño anterior".

A la hora de limarte las uñas en casa, siempre se debe hacer en la misma dirección porque el zigzag daña la uña y provoca microrroturas.

Retirar la manicura semipermanente

Este es un proceso delicado y hay que hacerlo con cuidado. Las expertas son tajantes y descartan arrancar o despegar el esmalte semipermanente. Para ello, existen la acetona y los papeles de aluminio especiales para uñas.

La acetona es el disolvente más utilizado y el más efectivo si se usa con moderación. Utiliza siempre la cantidad justa y retira la capa con la ayuda de un algodón. Otra opción es el papel de aluminio para uñas, que lleva incorporado un pequeño algodón donde echar un poco de acetona. Si tienes curiosidad por probarlo, envuelve la uña con el papel y espera unos minutos. Pasado este tiempo, el esmalte saldrá más fácilmente.

Usar endurecedores

El endurecedor o acondicionador es un producto para mejorar la resistencia de las uñas blandas, débiles o quebradizas. Suele tener un color transparente o ligeramente rosado, se aplica directamente sobre la uña y crea una capa protectora contra la humedad, los golpes y las agresiones externas.

También puede ser parte de un tratamiento formado por un peeling regenerador y un sérum para uñas y cutículas.

Aplicando esmalte en la uña | Magnific

Proteger las manos cada día

Antes mencionamos algunos de los inconvenientes diarios que afectan negativamente a las uñas. Cada vez que estés en contacto con productos químicos o de limpieza, o cuando hagas según qué tareas del hogar, usa guantes y no abras los envases ni despegues etiquetas con las uñas. "Este hábito provoca roturas y astillamientos innecesarios", advierten las expertas de Neonail.

Cuidar la alimentación

Esta afirmación sirve para todos los aspectos de la vida. En cuanto a lo relacionado con las uñas, en Neonail recomiendan "una dieta rica en proteínas, hierro y vitaminas (especialmente biotina y vitamina E)".

La biotina -o vitamina B7- ayuda al organismo a transformar los alimentos en energía y a mantener los tejidos como la piel, el cabello y las uñas. Se encuentra en huevos, frutos secos, pescados y legumbres, entre otros alimentos.