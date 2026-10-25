Las palabras de Blanca Romero sobre Cayetano Rivera en su reflexión sobre el amor: "El único que me quiso de verdad"

La historia de amor entre Blanca Romero y Cayetano Rivera comenzó en 2001 y en octubre de ese año se casaron. Durante tres años, ambos criaron a Lucía, hija de Blanca, hasta su ruptura en 2004.

Casi 20 años después, la actriz ha vuelto a encontrar la ilusión junto a Quique Sánchez Flores, con quien mantiene un noviazgo desde finales de 2025 y ha desmentido rumores de crisis en los últimos meses.

Blanca Romero y Quique Sánchez Flores volviendo de un viaje | Gtres

Ahora, su relación con el torero ha vuelto a estar de actualidad después de que la intérprete le dedicara unas bonitas palabras en una reflexión sobre el amor en redes sociales.

"Ya haría mis bodas de plata. Mis padres se despidieron hace tres meses, después de 54 años juntos. Besándose y enamorados hasta los huesos. Así que si echo las cuentas bien, aún estoy a tiempo de festejar. Tengo que durar hasta los 75. Creo que después de todo lo vivido, andado y aprendido a día de hoy. Merezco un amor sano y un gran compañero de vida con los deberes hechos. O compañera", ha comenzando la actriz haciendo referencia a que este 2026 se cumplen 25 años de su boda con Cayetano, comparándolo con el de su madre y su padre, fallecido este verano.

La boda de Blanca Romero y Cayetano Rivera | Gtres

"Mi matrimonio fue cero traumático. Para mí claro, para él, no lo sé. Y aunque se está mejor sola, también es bonito caminar acompañados. Puedo decir que tuve un valiente por marido. Que fue el único que me quiso de verdad, y apostó todo por mí. Al que quise, quiero y querré. Porque cuando se quiere de verdad nunca se deja de querer. Que me siento en mi mejor momento. Madura, pero sin caer del árbol con muchas ganas de vivir, sobre todo de viajar con amigas, hijos, sola o acompañada. Siempre feliz", ha concluido su mensaje.

La reflexión de Blanca Romero | Instagram @blancaromeroe

Sus palabras sobre que Cayetano fue el único que la quiso han llamado la atención teniendo en cuenta que parece que su relación con Quique Sánchez Flores iba bien.

Mientras, todo parece indicar que el torero y Tamara Gorro siguen juntos, aunque la modelo prefiera no confirmar ni desmentir la relación.