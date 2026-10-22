Gloria Camila aclara los rumores sobre su boda con Álvaro García y Ortega Cano asegura que le gusta como yerno

Álvaro García posando sin Gloria Camila ni Ortega Cano | Gtres

Este miércoles, numerosos rostros conocidos se dieron cita en la fiesta por el quinto aniversario del Tablao La Carmela, en el Teatro Calderón de Madrid. Además de Alejandra Rubio, que reapareció junto a Carlo Costanzia tras convertirse en madre por segunda vez —en esta ocasión, de una niña llamada Tessa—, también estuvieron allí Ortega Cano, su hija Gloria Camila y el novio de esta, Álvaro García.

Ortega Cano y su hija Gloria Camila | Gtres

Mientras el diestro atendía a los medios antes de subirse al escenario para marcarse uno de sus míticos bailes, apareció su hija Gloria Camila, quien, tras varias semanas protagonizando rumores de boda con su novio, aseguró que, de momento, no hay planes de casarse: "De momento, no nos vamos de boda".

Gloria Camila posando para los medios | Gtres

No obstante, reconoció que no descarta esa posibilidad en el futuro: "Creo que no hay una edad para casarse ni para ser madre. Creo que todo viene en el momento en que tenga que venir".

Siempre tan natural, Ortega Cano reconoció, por su parte, que, aunque "todo poco a poco", Álvaro García le gusta como yerno: "Bueno, yo creo que a ella es a quien le tiene que gustar, ¿no? Pero, bueno, a mí me parece que Álvaro, hasta el momento, es una persona seria, una persona muy... A mí me gusta para matrimonio".