Blanca Romero, meses después de la muerte de su padre: "Estoy con el duelo, más apática"

Blanca Romero sufría uno de los mayores golpes de su vida el pasado 9 de agosto con el fallecimiento de su padre, Rafael Romero, a los 81 años tras varios meses delicado de salud en los que la modelo se volcó totalmente en estar a su lado. Y aunque no están siendo momentos fáciles, la modelo se ha centrado en el trabajo para sobrellevar esta dolorosa pérdida y este martes ha viajado a Madrid para amadrinar el evento en el que Vogue y Merz Aesthetics han presentado las novedades del tratamiento de belleza Ultherapy Prime 2026.

Blanca Romero posando para la prensa | Gtres

"Cada día me cuido más, es verdad, y ahora, después de la muerte de mi padre, llevo como unos meses un poco como que perdí el orden de la comida, tengo obras en casa, no tengo cocina, entonces tengo un microondas en la sala de plancha, no estoy haciendo deporte... o sea, como que no tengo una organización. Pero hay que luchar contra la pereza" ha expresado, asegurando que "cuando estás en momentos complicados, en vez de sentirte mal, tienes que dejarte fluir y decir, bueno, ahora toca esto, lo voy a disfrutar también, porque no tampoco tenemos que ser soldados. Y fluir, decir, pues si ahora toca esto, pues ya está. No hay cocina, toca microondas, pues toca microondas, ¿qué vamos a hacer? Claro. La vida yo creo que es sabia".

Como confiesa, todavía está demasiado reciente la muerte de su padre y "estoy ahí con el duelo a ratinos, pero un poco más apática estoy. Sí, no, estoy muy feliz, estoy muy bien". "El duelo normal porque hace poco tiempo y tengo mis recaídas y mi apatía. Pero por otro lado, también me junto con mi familia. Están arropándome mucho también para distraerme, hacerme reír. Me vienen a ver. Estamos bien" ha revelado, reconociendo que el apoyo de Quique Sánchez Flores, con el que lleva un año de relación, también es fundamental: "Sí, claro, él estuvo en el velatorio con nosotros, con mi padre, y siempre, bueno, cuanto más te arropen, mejor, la verdad. Es agradable en esos momentos. Estamos muy bien".

Blanca Romero posando en un photocall | Gtres

Su hija es prima de Cayetana Rivera y tienen relación, por lo que la prensa no ha dejado pasar la ocasión de preguntar a Blanca si sabe algo de la sorprendente ruptura de la hija de Fran Rivera y el torero Andrés Roca Rey. "No voy a pronunciarme porque... Ya no hablo ni de Lucy ya... Lo siento. Son muy jóvenes, imagínate, y yo no soy nadie para comentar. Pero les deseo lo mejor siempre, siempre. Es que son muy jóvenes, hombre. Anda, que no habrá toreros" ha zanjado con una sonrisa.