Los looks de la reina Letizia, Leonor y Sofía en Asturias: de una blusa de H&M a un vestido de volantes

La reina Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía fueron las grandes protagonistas del tradicional concierto inaugural de los Premios Princesa de Asturias 2026. Madre e hijas apostaron por unos looks elegantes y en clave de otoño, cada una fiel a su estilo personal, pero defendiendo la sobriedad que requería la cita celebrada en el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo, dedicada en esta ocasión al compositor alemán Felix Mendelssohn.

Familia real en el concierto de los Premios Princesa de Asturias 2026 | Gtres

La reina Letizia estrena blusa de H&M x Elie Saab

Una vez más, doña Letizia ha confirmado que es uno de los máximos iconos de estilo de nuestro país. A pesar de ser una fiel defensora de reciclar estilismos de su armario, esta vez ha apostado por estrenar una pieza de la recién lanzada colección cápsula de H&M x Elie Saab. Se trata de una blusa capa muy elegante y original, con manga tres cuartos en tejido semitransparente y un efecto degradado que va del verde esmeralda al negro. El diseño (de 79,99 euros) ya se ha agotado en la web en todas las tallas.

Reina Letizia en el concierto de los Premios Princesa de Asturias 2026 | Gtres

La monarca la combinó con un pantalón de sastre negro de Sybilla y unos zapatos al tono de Magrit. Remató su propuesta con un clutch verde oscuro y unos pendientes con esmeraldas de la firma Tous.

En el apartado beauty, llevó la melena suelta peinada con ondas y raya lateral, acompañada de un maquillaje muy en tendencia otoñal: base ligera y luminosa, colorete en tono marrón, sombra a juego con un toque de shimmer aplicada también en la línea de agua, labios en la misma gama con un acabado gloss y máscara de pestañas negra efecto volumen.

Felipe y Letizia en el concierto de los Premios Princesa de Asturias 2026 | Gtres

La princesa Leonor optó por un traje negro fluido

A poco más de una semana de cumplir 21 años, Leonor firmó un estilismo de diez que combina la sofisticación de una heredera con un toque juvenil acorde a su edad: un traje negro fluido y ligeramente satinado, compuesto por una chaqueta cruzada con hombreras estructuradas y lazada a la cintura, junto a un pantalón de pernera ancha. El contraste entre los hombros marcados y la cintura ceñida estiliza su silueta y le aporta un sutil aire ochentero al conjunto.

Leonor, Letizia y Sofía en el concierto de los Premios Princesa de Asturias 2026 | Gtres

El toque más moderno lo aportó con los accesorios: unos aros grandes y brillantes, un earcuff plateado y un collar con colgante de corazón a juego. Para el peinado, optó por la melena suelta, lisa y con las puntas suavemente moldeadas hacia afuera, despejando los mechones frontales tras las orejas para lucir un maquillaje en sintonía con el de su madre.

Leonor en el concierto de los Premios Princesa de Asturias 2026 | Gtres

La infanta Sofía apuesta por un vestido

La pequeña de la familia optó por un favorecedor vestido midi en color azul marino de la firma española Miphai, con escote cuadrado, tirantes anchos y falda con vuelo rematada en volantes. Completó el estilismo con un toque extra de altura al apostar por unos salones de tacón kitten.

Sofía en el concierto de los Premios Princesa de Asturias 2026 | Gtres

En cuanto a las joyas, Sofía lució una cruz colgada al cuello y un brazalete dorado. El cabello lo llevó completamente liso y pulido, con un maquillaje discreto alineado con los de la reina Letizia y la princesa Leonor.