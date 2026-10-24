Dani Martin, roto tras la repentina muerte de su padre: "Vuela alto, capitán"

Dani Martín vive momentos muy duros tras la muerte de su padre, Manolo Martín, este sábado 24 de octubre. El mundo de la música y sus fans se han conmocionado después de que el propio cantante revelara la noticia con una historia de Instagram.

Los seguidores del músico se temían una situación delicada después de que durante la jornada de ayer se suspendieran sus conciertos previstos en Barcelona por "una situación familiar de extrema gravedad".

Los conciertos en Barcelona estaban programados en el Palau Sant Jordi de Barcelona, y forman parte de la gira del artista 25 p*t*s años, con la que celebra su cuarto de siglo de carrera y que comenzó en Madrid a finales de 2025.

Dani Martín durante un concierto | Gtres

Y es que, José Manuel Martín ha fallecido de manera repentina. El propio artista ha sido el encargado de confirmar la dolorosa pérdida a través de un emotivo y desgarrador mensaje.

"Estas dos noches tenía que agarraros de la mano, Barna, pero mi padre la necesitaba. De manera urgente y sin avisar tuve que volver de Barcelona a Madrid y estar con él en sus últimos momentos con nuestras manos cogidas, fue lo más sanador. Os pido disculpas por no haber podido subirme ayer y hoy al escenario, pero a veces la vida manda. Gracias por el respeto que siempre se le ha dado a mi familia y a mi persona. ¡Vuela alto, capitán!", ha escrito junto a una fotografía en la que se ve a su padre caminando de espaldas junto a Miriam, la hermana del cantante.

Dani Martín anuncia la muerte de su padre | Instagram @_danimartin_

Cabe recordar que la familia Martín ya sufrió un golpe devastador en el año 2009, cuando Miriam falleció de forma completamente inesperada a los 34 años a causa de un infarto cerebral.

Las reacciones del panorama cultural no se han hecho esperar y en cuestión de minutos, las redes se han llenado de miles de mensajes de apoyo y cariño por parte de seguidores y compañeros.