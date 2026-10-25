El mensaje del padre de Lamine Yamal en su primera foto junto a Inés García: "Te presto a mi hijo"

Fue en mayo de 2026, cuando Inés García y Lamine Yamal aparecieron juntos y de la mano en la celebración del título de Liga del FC Barcelona, confirmando así su relación públicamente y poniendo fin a meses de rumores.

Lamine Yamal bailando con Inés García en su fiesta de cumpleaños | Instagram @ineesgaarcia

Además, la influencer ha confesado que llevan juntos mucho más tiempo de lo que la gente cree. Un amor que hoy ya está consolidado, especialmente tras el Mundial, cuando la pareja compartió diferentes momentos a través de redes sociales.

Así, ambos siguen sumando pasos en su relación y, ahora, Mounir Nasraoui, el padre del futbolista, ha revolucionado las redes al compartir su primera fotografía pública junto a la sevillana.

Junto a la imagen, Mounir ha escrito un divertido mensaje: "Te presto a mi hijo". La publicación refleja la excelente sintonía familiar.

Además, Mounir ha mostrado a los perros de la pareja, dos cachorros de la raza golden retriever, que le han enamorado.