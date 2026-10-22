PREFIERE MANTENERSE AL MARGEN
La salida de Eugenia Martínez de Irujo al ser preguntada por la ruptura de su hija, Tana Rivera, y Roca Rey
Eugenia Martínez de Irujo ha vuelto a demostrar su naturalidad ante las cámaras este miércoles cuando le han preguntado por la ruptura de su hija, Tana Rivera, y el torero Roca Rey.
Publicidad
Horas después de que Tana Rivera rompiese su silencio sobre su ruptura con Andrés Roca Rey en su esperadísima reaparición pública en un evento de la joyería Rabat -en el que sin entrar en detalles pero con una gran sonrisa ha confesado que "Andrés y yo nos queremos mucho y eso es lo importante", asegurando que ella está "feliz" y muy ilusionada por todo lo bueno que está por venir-, ha sido Eugenia Martínez de Irujo la que ha reaparecido ante la prensa este miércoles en Madrid.
La duquesa de Montoro ha asistido con su marido Narcís Rebollo a la celebración del 5 aniversario del Tablao La Carmela en el Teatro Calderón y, de lo más risueña y diciendo a la prensa "qué monos sois, os quiero muchísimo", ha dejado claro que no quería hablar sobre Tana. "Habéis estado con ella hoy ¿no? A ver, mira, ¿yo hablo de mis cosas personales con Narcís? Pues imagínate del resto, o sea..." ha afirmado rotunda.
Lo mismo ocurría esta semana, en otro evento, cuando le preguntaron a Blanca Romero, madre de Lucía Rivera, que es prima de Tana. La modelo aseguró que, si no hablaba de su hija, mucho menos iba a hacerlo de la hija de Eugenia. Eso sí, siempre con ese toque tan natural que tanto la caracteriza, reconoció, sonriendo, que "toreros hay muchos".
Más Celebrities
- Alejandra Rubio reaparece junto a Carlo Costanzia tras ser madre de nuevo y mantiene la discreción sobre Mar Flores
- Dylan, el hijo de Víctor Valdés que da sus primeros pasos como modelo y sorprende por su parecido con su padre
- Gloria Camila aclara los rumores sobre su boda con Álvaro García y Ortega Cano asegura que le gusta como yerno
Publicidad