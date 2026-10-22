La salida de Eugenia Martínez de Irujo al ser preguntada por la ruptura de su hija, Tana Rivera, y Roca Rey

Horas después de que Tana Rivera rompiese su silencio sobre su ruptura con Andrés Roca Rey en su esperadísima reaparición pública en un evento de la joyería Rabat -en el que sin entrar en detalles pero con una gran sonrisa ha confesado que "Andrés y yo nos queremos mucho y eso es lo importante", asegurando que ella está "feliz" y muy ilusionada por todo lo bueno que está por venir-, ha sido Eugenia Martínez de Irujo la que ha reaparecido ante la prensa este miércoles en Madrid.

Narcís Rebollo y Eugenia Martínez de Irujo, en un evento en Madrid | Gtres

La duquesa de Montoro ha asistido con su marido Narcís Rebollo a la celebración del 5 aniversario del Tablao La Carmela en el Teatro Calderón y, de lo más risueña y diciendo a la prensa "qué monos sois, os quiero muchísimo", ha dejado claro que no quería hablar sobre Tana. "Habéis estado con ella hoy ¿no? A ver, mira, ¿yo hablo de mis cosas personales con Narcís? Pues imagínate del resto, o sea..." ha afirmado rotunda.

Narcís Rebollo y Eugenia Martínez de Irujo posando para la prensa | Gtres

Lo mismo ocurría esta semana, en otro evento, cuando le preguntaron a Blanca Romero, madre de Lucía Rivera, que es prima de Tana. La modelo aseguró que, si no hablaba de su hija, mucho menos iba a hacerlo de la hija de Eugenia. Eso sí, siempre con ese toque tan natural que tanto la caracteriza, reconoció, sonriendo, que "toreros hay muchos".