Meghan Markle revela que mantuvo a sus hijos alejados de su padre para "protegerlos" tras salir a la luz sus acusaciones

Meghan Markle se ha pronunciado tras salir a la luz las acusaciones contra su padre, Thomas Markle, por delitos de pornografía infantil después de que Thomas Markle Jr. lo descubriera entre sus pertenencias en una vivienda en Filipinas.

La duquesa de Sussex ha contado en un comunicado difundido a los medios que fue alertada de unas "acusaciones inquietantes" contra su padre después de su boda con el príncipe Harry en 2018 y ha confesado estar "profundamente angustiada" por las informaciones.

Su padre ha negado rotundamente los hechos, calificándolos de tonterías según The Sun, mientras las autoridades de Filipinas investigan las denuncias sobre la presunta posesión de material de abuso sexual infantil.

Thomas Markle en 2020 | Gtres

La relación entre Meghan Markle y su padre vuelve a situarse en el centro de la polémica, mientras la actriz de Suits ha querido aclarar, además, que su decisión de mantenerlo alejado de sus hijos, el príncipe Archie y la princesa Lilibet, responde a un único motivo.

A través de su comunicado, Meghan ha justificado por qué Thomas Markle nunca ha conocido a sus nietos, fruto de su matrimonio con el príncipe Harry.

Meghan Markle | Gtres

"Espero que ahora se pueda entender que, a pesar de las distorsiones de determinadas publicaciones durante años, cualquier distanciamiento de mi padre y mi decisión de no permitirle tener contacto con nuestros hijos obedecían a una sola razón: protegerlos", ha explicado.

"Aunque la magnitud de lo que ahora ha salido a la luz resulta más repugnante de lo que uno podría imaginar, mi deseo más sincero es que se haga justicia y que la prioridad siga siendo la seguridad y la protección de los niños inocentes", ha añadido.

La declaración supone un nuevo capítulo en una relación marcada por años de desencuentros. Thomas Markle no acudió a la boda real celebrada en mayo de 2018, después de que saliera a la luz que había posado para fotografías pactadas con paparazzi. Desde entonces, los contactos entre padre e hija han sido prácticamente inexistentes incluso cuando le fue amputada una pierna hace unos meses.

Uno de los aspectos más relevantes de las declaraciones de Meghan es que, según ha explicado, ya había recibido información sobre acusaciones contra su padre después de su boda con el príncipe Harry. La duquesa ha relatado que una carta dirigida a la Policía Metropolitana de Londres fue compartida posteriormente con ella.

Sin embargo, la Policía Metropolitana ha confirmado que sus registros sitúan la recepción de la carta en enero de 2019, tal y como ha recogido Page Six. Según la información facilitada por Scotland Yard, el documento contenía varias denuncias relacionadas con presuntas actividades delictivas fuera del Reino Unido.