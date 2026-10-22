Alejandra Rubio reaparece junto a Carlo Costanzia tras ser madre de nuevo y mantiene la discreción sobre Mar Flores

Alejandra Rubio y Carlo Costanzia han retomado sus apariciones públicas juntos tras el nacimiento de su hija Tessa el pasado 29 de agosto. Ambos han acudido a la celebración del quinto aniversario del Tablao La Carmela, en el Teatro Calderón de Madrid, donde han posado ante las cámaras en una de sus primeras salidas desde que ampliaron la familia.

Alejandra Rubio y Carlo Constanzia | Gtres

La hija de Terelu Campos ha compartido algunos detalles de esta nueva etapa, marcada por la crianza de sus dos pequeños. Con su habitual naturalidad, ha reconocido que los primeros días están siendo intensos: "Duermo poco, como cuando puedo", ha explicado, describiendo la situación en casa como un auténtico caos. A pesar del cansancio, asegura sentirse en un gran momento personal y estar centrada en sus hijos.

La influencer también ha hablado de su relación con el flamenco y ha defendido sus conocimientos artísticos ante quienes cuestionan su formación. Además, ha bromeado sobre las habilidades de Carlo, de quien ha destacado su talento para cantar, aunque todavía no lo ha visto bailar flamenco.

Alejandra Rubio | Gtres

Por último, la prensa no ha perdido oportunidad de preguntarle por el reciente viaje de su suegra, Mar Flores, a Malasia, donde por un mensaje, que ha publicado desde allí, parece que está superando algún tipo de desilusión amorosa. Aunque ha asegurado que desconocía los detalles del motivo de su viaje, se ha mostrado feliz por ella y ha defendido que disfrute de esta etapa personal: "No tenía ni idea, pero sé que se ha hecho ese viaje y que estaba súper contenta y yo feliz, que se lo pase fenomenal y que tiene que disfrutar, claro que sí".