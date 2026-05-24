Las cariñosas palabras de Blanca Romero a Quique Sánchez Flores ante los rumores de crisis: "Es mi gran amor"

El pasado 2 de mayo Blanca Romero cumplía 50 años y, como no podía ser de otro modo, tratándose de una fecha redonda, lo celebró por todo lo alto.

La actriz hizo una escapada con un grupo de amigas al Monasterio de San Pedro de Arlanza en Burgos, aunque a muchos les llamó la atención la ausencia de Quique Sánchez Flores, reactivando los rumores de crisis en la pareja después de ocho meses de discreta relación.

Algo que la modelo ahora ha desmentido en su reaparición junto a Lucía Rivera en el evento Elle X Lactourea Skin Festival.

Blanca Romero y Lucía Rivera | Gtres

"Ha sido mi cumple, pero Quique no pudo venir porque perdió 4 a 2 ese día justo. Y entonces no soplamos ni las velas. Yo acompañé, estaba triste, yo acompañé. No pasa nada, ya lo festejaremos en vacaciones. Pero las pasé en Vitoria, hablando del 4 a 2. Y no pasa nada, hay que estar en las duras y en las maduras", ha comentado.

"A ver, los 50 son especiales, pero bueno, soplé las velas con mis amigas y él y yo ya lo festejaremos en otra ocasión de una manera especial, en el mar y con algún regalín, algún caprichín claro, que los 50 no se cumplen todos los días", ha aclarado con una gran sonrisa.

"Es mi gran amor. Con Quique muy bien y muy feliz", ha confesado por si quedaba alguna duda de que están más enamorados que nunca.

Blanca Romero y Quique Sánchez Flores volviendo de un viaje | Gtres

Otro que está atravesando un gran momento sentimental al lado de Tamara Gorro es su exmarido Cayetano Rivera, sobre el que ha echado balones fuera entre risas afirmando que "de Cayetano que hable Luci. Yo solo hablo de Quique", ha dicho sobre su hija en común, Lucía Rivera, también presente en el evento.

De hecho, sobre su hija se ha mostrado feliz por estar de nuevo con ella tras sus tres meses trabajando en Australia trabajando.

"Estoy muy orgullosa de ella. Tenemos mucha conexión porque curramos bastante juntas y nos sale todo muy fácil. Además nos parecemos mucho, aunque yo tengo peor carácter que ella", ha asegurado.