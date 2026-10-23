La princesa Leonor rompe con sus looks más sobrios y se rinde al color frambuesa en los Premios Princesa de Asturias

La princesa Leonor ha acaparado todas las miradas en su llegada al Teatro Campoamor de Oviedo para la ceremonia de los Premios Princesa de Asturias 2026. En una de las citas más señaladas de su agenda oficial, la heredera al trono ha sorprendido con un estilismo que rompe con la discreción de algunos de sus looks anteriores.

Esta vez, ha apostado por un favorecedor tono frambuesa y un diseño firmado por uno de los grandes nombres de la moda española: Hannibal Laguna.

La princesa Leonor en los Premios Princesa de Asturias 2026 | Gtres

La hija de Felipe VI y la reina Letizia ha escogido el modelo Filipalis, un vestido midi confeccionado en tafetán cuyo color adquiere diferentes matices según incide la luz, entre el fucsia, el frambuesa y el morado. Una elección vibrante y sofisticada con la que Leonor ha aportado un toque de color a la alfombra azul de la gran cita asturiana.

El diseño destaca por su silueta entallada en la cintura, el escote barco y las mangas cortas, tres detalles que aportan estructura y elegancia al conjunto. La falda, con vuelo y volumen, completa un vestido de inspiración clásica que realza la figura y encaja con la solemnidad de la ceremonia. El precio de referencia del modelo es de 590 euros.

La princesa Leonor en los Premios Princesa de Asturias 2026 | Gtres

Con esta elección, la Princesa vuelve a confiar en el talento de un creador español para uno de los compromisos más importantes de su calendario institucional. No es la primera vez que recurre a Hannibal Laguna: la heredera ya lució una pieza de su línea Hannibal Laguna White durante los actos oficiales celebrados en Madrid con motivo de la visita del papa León XIV.

La edición de 2026 tiene, además, un significado especial para Leonor. La princesa continúa asumiendo un protagonismo cada vez mayor en la vida institucional de la Corona y este viernes participa en la ceremonia de entrega de unos galardones que llevan su nombre, acompañada por los Reyes y la infanta Sofía.