Lydia Bosch, orgullosa de sus tres hijos y emocionada por la llegada de su primer nieto

Lydia Bosch vive un momento dulce y no lo esconde. La actriz acudió este jueves por la noche al photocall de Querido Evan Hansen, el musical dirigido por David Serrano que se representa en el Teatro Rialto de Madrid hasta el 29 de noviembre.

Allí habló con total naturalidad de los dos temas que ocupan ahora su vida familiar: el deseo de su hijo Juan de dedicarse a la interpretación y la llegada de su primer nieto. Con su habitual tono sereno, dejó claro que su papel como madre es acompañar.

Así pues, te contamos todos los detalles sobre lo que contó en este artículo, para que estés al día de todas las novedades. ¡Vamos allá!

Lydia Bosch | Gtres

Una abuela "como todas"

La gran ilusión del momento para la familia tiene nombre propio. Andrea Molina, su hija mayor, espera su primer hijo junto al músico Juan Fernández, guitarrista del grupo Marlon, una noticia que hicieron pública el pasado mes de junio y que convertirá a Lydia en abuela por primera vez.

Según contó la actriz, la futura mamá "se encuentra muy bien". Cuando la prensa le recordó que muchos la imaginan como una abuela espectacular, Lydia respondió con humildad: "Pues como todas las abuelas. Yo creo que es una etapa muy bonita para todos". Antes de despedirse y tras confirmar que van a dar la bienvenida a un niño, la actriz resumió el momento que vive su familia en tres palabras: "Felices, todos felices".

Lydia Bosch junto a sus dos hijas, Andrea y Ana | Gtres

Un hijo con ganas de subirse al escenario

Juan, uno de los mellizos que Lydia tuvo con el arquitecto Alberto Martín, quiere estudiar interpretación. Él mismo asegura que tiene potencial y que por qué no intentarlo. Su madre lo apoya sin dudarlo, aunque el joven afronta el reto con cierto vértigo, puesto que él mismo dice que tiene miedo de esta nueva etapa.

Lejos de restarle importancia, Lydia le dio la vuelta a ese temor. "Está bien tener un poco de miedo, respeto. Todos lo tenemos", explicó. Y para demostrarlo, recurrió a su propia experiencia con Fedra en los infiernos, la obra con la que ha vuelto al teatro tras tres décadas alejada de las tablas.

Cuando le llegó el proyecto, que debía estrenarse en el Festival de Mérida y salir después de gira, ella también lo sintió: "Me dio miedo", admitió, "pero el miedo está bien", añadió seguidamente.

Para la actriz esa sensación tiene su lado bueno. "Es una manera en un principio de ponerte las pilas, la alerta de estar pendiente, pero tienes que disfrutar", resumió. Un consejo de madre y de compañera de profesión que su hijo, según cuenta, ya está aplicando: "En ello está".

Tres hijos con alma de artistas

Juan no es una excepción en casa. "Mis tres hijos son muy artistas", presumió Lydia, en referencia también a su melliza, Ana, y a Andrea, la mayor, fruto de su relación con el actor Micky Molina.

Lejos de marcarles el camino, la actriz prefiere quedarse en un segundo plano: "Lo que quiero es que en cualquiera de las facetas que ellos elijan sean felices y puedan realizarse. Yo les acompaño en el viaje".