La reina Letizia, siempre pendiente de sus hijas: sus indicaciones a la princesa Leonor tras el concierto en Oviedo

La Familia Real se ha convertido en la absoluta protagonista del tradicional concierto en el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo que este jueves ha dado el pistoletazo de salida a los actos de los Premios Princesa de Asturias que se celebrarán este viernes en el Teatro Campoamor. Un recital que en esta ocasión ha estado dedicado al compositor Felix Mendelssohn de la mano de la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias y del Coro de la Fundación, y en el que los reyes Felipe y Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía se han dado un auténtico baño de masas, han recibido una calurosa bienvenida por parte del pueblo asturiano, y han vuelto a enamorar con su cercanía.

La Familia Real en Oviedo | Gtres

Una cita que nos ha dejado grandes momentos. Más allá del look escogido por la Reina -espectacular con un pantalón negro de tiro alto y un top tipo capa en color verde bosque de la colección de Elie Saab para H&M, o de la sofisticación de sus hijas -impresionante la Princesa de Asturias con un elegantísimo traje negro satinado con blazer con cierre tipo batín, mientras que Sofía ha optado con un precioso vestido azul noche con cuerpo ajustado y falda de volantes-, si algo ha llamado la atención ha sido la complicidad que han derrochado y que demuestra su unión.

La princesa Leonor, la reina Letizia y la infanta Sofía | Gtres

Y es que mientras el rey Felipe se ha mostrado de lo más cariñoso y confidente con su benjamina al abandonar el auditorio cogidos del brazo entre sonrisas, Leonor lo ha hecho junto a doña Letizia, que perfecta en su papel de Reina pero sin dejar a un lado su faceta más protectora de madre, ha estado pendiente en todo momento de su primogénita mientras se acercaba a saludar a la multitud que la vitoreaba.

Así, en un momento dado y con la discreción que la caracteriza, su Majestad ha indicado a la Princesa que tenía que poner fin a los saludos porque tenían que abandonar el lugar para dirigirse a la cena previa con los galardonados antes de la solemne ceremonia de entrega de premios que tendrá lugar este viernes por la tarde.