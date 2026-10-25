Isabel de Bélgica cumple 25 años: el destino que comparte con la princesa Leonor como futuras reinas

La princesa Isabel de Bélgica, Elisabeth, como se la conoce en su país, cumple 25 años hoy, domingo 25 de octubre. Es la mayor de una generación inédita de herederas europeas y, desde hace años, el espejo en el que se mira la Princesa Leonor, cuatro años menor.

Las dos comparten algo más que una trayectoria calcada, y es que ambas están llamadas a reinar siendo mujeres.

Isabel de Bélgica | Gtres

Un destino compartido

Isabel habló por primera vez de este destino compartido en mayo, en la primera entrevista de su vida. La concedió a cuatro periódicos belgas tras graduarse en el máster de Políticas Públicas de la Harvard Kennedy School, con sus padres presentes en la ceremonia.

Allí reconoció que en su generación hay varias mujeres en la misma posición y que en otras monarquías se percibe un cambio parecido. "Todas estamos en la misma situación. Es un obstáculo que afrontaremos juntas", resumió.

La heredera admitió además que se conoce con el resto de futuras reinas. "Nos conocemos y nos vemos de vez en cuando en eventos", explicó. Entre ellas están Leonor, Amalia de los Países Bajos e Ingrid Alexandra de Noruega, además de Victoria de Suecia, ya de la generación anterior.

Isabel de Bélgica | Gtres

El reto, según sus palabras, es que tienen pocos modelos en los que fijarse. Aunque no se ha puesto la etiqueta de feminista, está claro que defiende la igualdad entre hombres y mujeres como un terreno en el que queda trabajo por hacer.

Vidas paralelas con Leonor

La trayectoria de Isabel ha ido siempre un paso por delante de la de Leonor. Ambas cursaron el Bachillerato Internacional en el UWC Atlantic College de Gales, y la experiencia de la belga fue una de las razones por las que la española eligió ese internado.

Las dos han pasado también por la formación castrense, imprescindible para quien será jefa suprema de las Fuerzas Armadas. Isabel se formó en la Real Academia Militar de Bruselas, como su padre. Leonor cerró en julio sus tres años en Zaragoza, Marín y San Javier, y recibirá sus despachos de oficial en julio de 2027.

Isabel de Bélgica | Gtres

El paralelismo continúa en las aulas. La belga se licenció en Historia y Política en el Lincoln College de Oxford antes de su máster en Harvard. Leonor acaba de empezar este otoño el grado de Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III de Madrid, en el campus de Getafe: justo la etapa que Isabel ha dejado atrás.

Sus lazos con España vienen de lejos: la reina Fabiola, su tía abuela, era española, y con sus padres ha recorrido varias etapas del Camino de Santiago.

Isabel de Bélgica junto a sus padres, Felipe y Matilde, reyes de Bélgica | Gtres

Sin prisa por reinar

Con su formación terminada, Isabel encara sus 25 años sin calendario para el relevo. En Bélgica la abdicación en vida tiene precedentes, su abuelo Alberto II cedió el trono a Felipe en 2013, pero ella misma zanjó el debate en mayo: el asunto no está sobre la mesa y su padre, dijo, lo está haciendo de maravilla.

Tampoco se esperan, por ahora, grandes cambios en su agenda. La retirada de su tía, la princesa Astrid, de las misiones comerciales al extranjero hizo pensar en un relevo generacional, pero será la reina Matilde quien las asuma a corto plazo.

Isabel de Bélgica | Gtres

El siglo de las reinas

Seis días después del cumpleaños de Isabel, el 31 de octubre, Leonor cumplirá 21. Si se cumplen las previsiones, ambas protagonizarán un cambio histórico: Bélgica nunca ha tenido una reina reinante, y España no la tiene desde Isabel II, en el siglo XIX.

Isabel lo afronta con una serenidad que dejó clara en su entrevista: se declaró feliz de saber qué hará el resto de su vida, algo que considera un privilegio frente a la incertidumbre de mucha gente. Un camino que Leonor, cuatro años por detrás, recorre casi en paralelo.