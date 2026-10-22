Dylan, el hijo de Víctor Valdés que da sus primeros pasos como modelo y sorprende por su parecido con su padre

Dylan Valdés empieza a dar sus primeros pasos en el mundo de la moda. El hijo del exfutbolista Víctor Valdés y la modelo Yolanda Cardona ha vuelto a subirse a una pasarela para desfilar con las creaciones de Félix Ramiro.

A sus 17 años, el joven comienza a hacerse un hueco en este sector y, en esta ocasión, ha contado con el apoyo de una persona muy especial: su madre, que ha estado a su lado durante la presentación.

El desfile ha tenido lugar en la Real Fábrica de Tapices de Madrid, en el marco de Atelier Couture, una plataforma dedicada a la moda nupcial, los diseños de ceremonia y la confección artesanal. Después de presentar su colección en Chicago, el diseñador toledano ha regresado a España para mostrar sus nuevas propuestas, con Dylan entre los modelos que han lucido sus diseños.

La presencia del joven también ha despertado interés por su familia y, especialmente, por el gran parecido físico que tiene con su padre. Aunque empieza a seguir los pasos de Yolanda Cardona en el mundo de la moda, sus rasgos recuerdan al que fue portero del FC. Barcelona.

Dylan Valdés | Gtres

Su gran parecido con su padre

A sus 17 años, Dylan Valdés ya llama la atención por su imagen, en la que se aprecian rasgos que recuerdan a los de su padre. Víctor Valdés fue una de las figuras más destacadas del Barça durante su etapa como portero y, aunque padre e hijo han empezado a construir caminos profesionales muy distintos, el parecido entre ambos no pasa desapercibido.

Víctor Valdés | Gtres

Mientras Víctor se convirtió en uno de los nombres más reconocidos del fútbol español, Dylan empieza a explorar su futuro en las pasarelas. Su altura, sus facciones y su presencia ante las cámaras recuerdan a las del exfutbolista, una semejanza que se suma a la influencia de su madre, que conoce de primera mano el mundo de la moda.

Dylan Valdés | Gtres

Yolanda Cardona tampoco ha querido perderse esta nueva cita profesional de su hijo. La modelo colombiana ha estado a su lado durante el desfile de Félix Ramiro, acompañándolo en una etapa en la que empieza a descubrir su propio camino dentro de la industria.

Dylan Valdés junto a su madre, Yolanda Cardona | Gtres

Segundo desfile con Félix Ramiro

La colaboración entre Dylan y el diseñador toledano no es nueva. El pasado mes de septiembre, el joven ya participó en otro desfile de la firma durante los actos relacionados con la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid.

Su participación en esta nueva presentación demuestra que continúa vinculado a la firma y que está interesado en seguir explorando las oportunidades que le ofrece la moda. Aunque todavía es pronto para saber cómo evolucionará su carrera, Dylan ya ha empezado a ganar experiencia sobre la pasarela.

Dylan Valdés | Gtres

Mientras tanto, el joven cuenta con el apoyo de sus padres en esta nueva aventura. Víctor Valdés y Yolanda Cardona han mantenido su vida familiar en un segundo plano, pero las apariciones de su hijo empiezan a despertar interés. Con el mundo de la moda como nuevo horizonte profesional y un parecido con su padre que no pasa desapercibido, Dylan comienza a hacerse un nombre propio.