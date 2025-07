Óscar Casas asegura que su hermana Sheila "está bien" tras su ruptura con Álvaro Muñoz Escassi: así ha sido su reacción

Este fin de semana, Madrid se ha llenado de color, música y reivindicación con motivo del desfile del Orgullo LGTBI+. Una cita que ha vuelto a convertir a la capital en el epicentro de la diversidad y la celebración, y que, como cada año, ha congregado a miles de personas y a numerosos rostros conocidos del panorama nacional. Entre ellos, no ha faltado uno de los más fieles al evento: Óscar Casas.

El actor, que recientemente ha estrenado su nueva serie El Gran Salto en Atresplayer, ha sido preguntado por su hermana Sheila y su reciente ruptura con el jinete Álvaro Muñoz Escassi. Y es que, tras la inesperada separación, la prensa busca respuestas también entre los más cercanos a la pareja. En lo que respecta a Óscar, ha preferido no entrar en detalles y zanjar rápidamente el tema, dejando claro que "Todo está muy bien, gracias a Dios".

Óscar Casas en desfile del Orgullo en Madrid | Europa Press

A través de un comunicado en redes sociales, la pareja anunciaba por sorpresa que ponía fin a su relación tras ocho meses de amor intenso. "Queremos comunicar que hemos decidido poner fin a nuestra relación. Ha sido una etapa bonita que recordaremos con cariño, pero creemos que es lo mejor para ambos en este momento. Os agradecemos todo el apoyo" escribía en sus stories la hermana de Mario Casas, mientras que el jinete se mostraba más sentimental y aseguraba que Sheila iba a formar parte de esos "amores que te marcan para toda la vida".

Sheila Casas anuncia su ruptura de Álvaro Muñoz Escassi | Instagram @sheilacasas

Álvaro Muñoz Escassi anuncia su ruptura de Sheila Casas | Instagram @alvaroescassi

Sin embargo, en los últimos días mucho se ha especulado sobre los motivos que podrían estar detrás de la ruptura. Un aluvión de informaciones (sean ciertas o no), sobre las que los protagonistas han preferido no entrar en detalles y se han limitado a dejar claro el cariño y respeto que aún se tienen. Y mucho menos su hermano Óscar que, desde el desfile del Orgullo en Madrid, no ha querido dar explicaciones.

Sheila Casas y Álvaro Muñoz Escassi, en un evento en Madrid | Gtres

Sobre lo que tampoco se ha animado a hablar en esta ocasión el hermano de Mario Casas es de su relación (confirmadísima) con la cantante malagueña Ana Mena. Y es que, aunque en los últimos días se ha rumoreado que podrían haber roto, nada más lejos de la realidad: la pareja sigue junta y feliz. De hecho, la reacción de Óscar a la pregunta del reportero de Europa Press fue de lo más divertida como te mostramos en el vídeo de arriba.

Lo cierto es que así lo demuestran sus últimos gestos en redes, especialmente por parte de la próxima coach de La Voz Kids, que, orgullosa, animaba a sus seguidores a ver la nueva serie de su chico: El Gran Salto.