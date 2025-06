Óscar Casas revela el "pique" que tiene con su hermano Mario por quién de los dos es más guapo

Óscar Casas ha reaparecido ante los medios tras hacer oficial su relación con la cantante Ana Mena, con quien recientemente ha disfrutado de unos días de sol, playa y mucho surf en la costa marroquí. Ha sido durante el preestreno de F1: La película, protagonizada por Brad Pitt, donde el actor ha acaparado toda la atención de la prensa, que no han dudado en preguntarle tanto por su momento personal como por sus próximos proyectos profesionales. Este próximo domingo se estrena El gran salto, en Atresplayer.

Óscar Casas durante el preestreno de F1: La película | Gtres

"Con muchísimas ganas de que la gente lo pueda ver. La verdad es que ha sido un proyecto muy importante para mí y para todo el equipo, que se ha volcado por completo en esta historia y tengo muchísimas ganas de que la gente la vea", aseguraba Óscar orgulloso. Una serie, basada en la historia real del medallista olímpico Gervasio Deferr.

Aunque, es imposible no hacer comparaciones con su hermano cada vez que vemos a Óscar en pantalla. Especialmente por su físico, ya que los hermanos Casas guardan un gran parecido. Sobre esto, el propio actor ha bromeado con los reporteros: "Bueno, el guapo siempre es una coña que tenemos entre él y yo y la prensa me parece que también la tiene, es verdad que es un poco absurdo el mundo de guapo, no guapo, pero bueno, es buen pique entre hermanos".

Óscar Casas en un evento en Madrid | Europa Press

Una comparativa sobre quién es más guapo de los dos que ha hecho que Óscar se haya convertido recientemente en el protagonista de la portada de la misma revista que 14 años antes encabezó su hermano Mario. "La verdad que ha sido un portadón, estoy muy contento porque Mens Health haya pensado en mí y lo pasamos increíble y estoy muy agradecido a ellos", confesaba Óscar sobre la experiencia.

Óscar ha terminado explicando que su relación con Mario es como la de cualquier otro hermano, con sus más y sus menos, pero muy normal y cercana: "Es verdad que nos llamamos muy bien, pero claro, somos hermanos como todos, como todas las familias, pero es verdad que nuestros padres han hecho como un muy buen trabajo, sobre todo en que haya mucho amor entre nosotros y es lo que prevalece en nuestra relación, sí".

Mario Casas y Óscar Casas en la velada Wow | Europa Press

Sobre cómo se presenta el verano, Óscar se ha pronunciado con cautela, asegurando que disfrutará todo lo que pueda siempre que el trabajo se lo permita. ¿Habrá un nuevo viaje romántico junto a Ana Mena? ¿O quizá algún encuentro familiar con Mario Casas, Melyssa Pinto, o la pareja formada por su hermana Sheila y Álvaro Muñoz Escassi?