EN EL ESTRENO DE LA NOVIA VENDIDA
La opinión de Cari Lapique sobre el supuesto romance entre Tana Rivera y el torero Roca Rey
Las hermanas Lapique, Cari y Myriam, han asistido a una cita en el Teatro Real, donde, además de disfrutar de un estreno muy esperado, la socialité se ha pronunciado sobre la pareja del momento: el supuesto romance entre Tana Rivera y el torero Roca Rey.
Publicidad
Elegantes y sonrientes, Cari Lapique y Myriam Lapique han disfrutado de un planazo juntas. La cita, en el Teatro Real de Madrid, para ver el estreno de La novia vendida.
"Sí, de la música. Y de la ópera", comentaban con naturalidad a su llegada, dejando claro el motivo de su presencia en uno de los espacios más emblemáticos de la capital. Cercanas y amables, atendieron brevemente a los medios, mostrando su habitual discreción.
En lo personal, Cari Lapique tranquilizaba sobre su entorno más cercano con un breve: "Bien todos, gracias". Sin embargo, uno de los temas inevitables ha sido preguntarle sobre el supuesto romance entre Tana Rivera y Roca Rey: "Me parece bárbaro".
Más Celebrities
- Eugenia Martínez de Irujo evita hablar del supuesto romance de su hija, Tana Rivera, y el torero Roca Rey
- Isabel Preysler recuerda a Mario Vargas Llosa al año de su muerte y habla del embarazo de su hija, Ana Boyer
- El agradecimiento de María Fernández-Rubíes días después de hacer público que había sufrido un aborto
La relación entre Tana Rivera y Roca Rey se ha convertido en uno de los temas más comentadas del momento. La hija de Eugenia Martínez de Irujo y el reconocido torero habrían comenzado su historia de forma discreta, pero en las últimas semanas su cercanía ha despertado un gran interés mediático. Ambos pertenecen a entornos muy vinculados al mundo taurino, lo que ha favorecido su relación y ha hecho que su romance no haya pasado desapercibido.
Publicidad