La opinión de Cari Lapique sobre el supuesto romance entre Tana Rivera y el torero Roca Rey

Elegantes y sonrientes, Cari Lapique y Myriam Lapique han disfrutado de un planazo juntas. La cita, en el Teatro Real de Madrid, para ver el estreno de La novia vendida.

"Sí, de la música. Y de la ópera", comentaban con naturalidad a su llegada, dejando claro el motivo de su presencia en uno de los espacios más emblemáticos de la capital. Cercanas y amables, atendieron brevemente a los medios, mostrando su habitual discreción.

Miriam y Cari Lapique atendiendo a la prensa | Europa Press

En lo personal, Cari Lapique tranquilizaba sobre su entorno más cercano con un breve: "Bien todos, gracias". Sin embargo, uno de los temas inevitables ha sido preguntarle sobre el supuesto romance entre Tana Rivera y Roca Rey: "Me parece bárbaro".

Andrés Roca Rey y Tana Rivera en la feria taurina de Brihuega | Gtres

La relación entre Tana Rivera y Roca Rey se ha convertido en uno de los temas más comentadas del momento. La hija de Eugenia Martínez de Irujo y el reconocido torero habrían comenzado su historia de forma discreta, pero en las últimas semanas su cercanía ha despertado un gran interés mediático. Ambos pertenecen a entornos muy vinculados al mundo taurino, lo que ha favorecido su relación y ha hecho que su romance no haya pasado desapercibido.