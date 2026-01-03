La emotiva foto familiar de Cari Lapique y Antonio Matos: su unión tras la muerte de Caritina Goyanes

La historia de Cari Lapique y su familia está marcada por uno de los veranos más duros de su vida, cuando B.

Primero falleció su marido, el empresario Carlos Goyanes, a los 79 años, dejando viuda a Cari y huérfanas de padre a sus hijas. Apenas unas semanas después, cuando la familia aún estaba intentando asimilar ese golpe, llegaba el mazazo más devastador: la muerte repentina de Caritina Goyanes, con solo 46 años, a causa de un infarto, dejando viudo a Antonio Matos y a sus hijos sin madre.

Desde entonces, la prioridad de todos ha sido sostenerse mutuamente y proteger a los niños, algo que ha reforzado de manera especial el vínculo entre Cari y su yerno.

Caritina Goyanes | Gtres

Lejos de distanciarse tras la pérdida de Caritina, ambos han consolidado una relación de apoyo y complicidad que va más allá de las etiquetas de suegra y yerno. Viven en el mismo edificio, se ven regularmente, celebran juntos las fechas importantes y esa cercanía se ha convertido en el mejor apoyo para sus nietos.

Esta última Nochevieja vuelve a demostrar esa unión. Cari Lapique la ha pasado con Antonio Matos y con sus nietos, manteniendo las tradiciones familiares pese a las ausencias que más duelen en estas fechas y mostrando que el vínculo entre ellos sigue intacto.

Cari Lapique y Antonio Matos con los hijos de Caritina Goyanes | Instagram @cariilapique

Cari Lapique junto a sus nietos Pedro y Cari | Instagram @cariilapique

En la imagen que ha compartido la matriarca del clan en su Instagram se ve a suegra y yerno muy juntos, sonriendo, con esa complicidad de quien comparte mucho más que una noche de fiesta. Es una foto casera, sin poses forzadas, que deja claro lo que ellos no cuentan: viven puerta con puerta, hacen piña con los niños y se apoyan también en los días más delicados.