Noelia Bonilla rompe su silencio y revela cómo se encuentra tras su divorcio de Íñigo de Lorenzo: "Ha sido muy duro"

La influencer Noelia Bonilla reapareció ayer en el espacio público y mediático durante un evento de belleza repleto de creadoras de contenido. La joven de 32 años se ha podido abrir y sincerar sobre su ruptura con Íñigo de Lorenzo, cómo ha sido el proceso de superación y sobre que se encuentra ante una nueva ilusión amorosa.

Además, la influencer, que cuenta con una comunidad de más de 180 mil seguidores, ha aprovechado para destacar la importancia de la salud mental, y más dedicándose a las redes, donde la influencia a niñas más jóvenes cada vez es mayor.

Así pues, en este artículo te contamos todos los detalles que Bonilla ha contado a la prensa sobre su divorcio, cómo se encuentra con el paso de los meses y cuál es exactamente su relación ahora.

Noelia Bonilla | Gtres

El divorcio y su relación actual

Afrontar el final de una historia de amor de seis años no tiene que ser fácil, y menos cuando incluso se ha celebrado la boda para unirlos en matrimonio. La influencer no ha ocultado que el proceso "ha sido muy duro, fue un shock cuando pasó". Sin embargo, el tiempo todo lo cura y, a día de hoy, todo parece haber vuelto a la normalidad.

Noelia ha querido dejar claro que, "a día de hoy", entre ella y su exmarido existe "una relación cordial". La influencer afirma que "me intento quedar con lo bueno, nunca me arrepentiré de mi boda, fue un día maravilloso".

Noelia Bonilla e Íñigo de Lorenzo | Gtres

Además, a pesar de los baches, dejando caer un sutil "aunque fallase, es una persona maravillosa", solo tiene buenos deseos para él: "Le deseo lo mejor y que cada uno vaya haciendo su vida", ha afirmado.

Su corazón vuelve a estar ocupado

Ante la clásica pregunta de si existe la posibilidad de una segunda oportunidad con Íñigo, la creadora de contenido ha tenido claro que la respuesta es un no. Y el motivo no es otro que una nueva e ilusionante etapa sentimental.

"Mi corazón a día de hoy podría decir que está otra vez ocupado", ha desvelado con un brillo especial en los ojos. Noelia ha confirmado que está conociendo a alguien y que afronta el futuro con muchas ganas: "Estoy feliz, ilusionada".

Noelia Bonilla | Gtres

La terapia es su mejor aliada

Más allá de lo sentimental, si algo tiene claro Noelia es que la belleza exterior no sirve de nada sin el bienestar interior. En un entorno como las redes sociales, donde la presión es constante, la influencer ha querido romper tabúes y visibilizar la importancia de cuidar la mente.

"No me avergüenzo de decirlo, voy al psicólogo", ha confesado. "Creo que voy a vivir con él de por vida, me ayuda mucho a gestionar todo, tanto lo bueno que nos pasa como lo malo", ha añadido.

Noelia Bonilla | Gtres

Para ella, acudir a terapia es una herramienta clave y "algo muy positivo" para digerir los golpes de la vida, una práctica que considera primordial e importante de visibilizar para "concienciar a las nuevas generaciones".

Con las ideas claras, el corazón contento y la mente sana, Noelia ya cuenta los días para que llegue julio, desconectar al máximo con los suyos y recargar pilas para un septiembre que promete venir cargado de proyectos.