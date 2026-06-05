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María Pombo, sobre la reconciliación de Morata y Alice Campello: "Que siempre triunfe el amor me parece increíble"
María Pombo se ha pronunciado sobre la reeconciliación de Álvaro Morata y Alice Campello. La influencer, que mantuvo una relación con el futbolista años antes de formar su propia familia junto a Pablo Castellano, no ha dudado en alegrarse por la nueva oportunidad que se han dado el deportista y la empresaria italiana
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María Pombo ha asistido a un evento de Desigual en Ibiza, donde ha sido preguntada por la reciente reconciliación de la pareja. Lejos de esquivar la pregunta, ha respondido dedicando unas bonitas palabras a ambos.
"Una reconciliación y que siempre triunfe el amor me parece increíble, y más cuando hay hijos de por medio y que se quieren y están enamorados", ha asegurado ante los medios.
Unas declaraciones con las que ha dejado claro que se alegra por el buen momento que atraviesan Morata y Alice, que han retomado su relación después de varios meses separados. La pareja, que tiene cuatro hijos en común, ha vuelto a vuelto a por su historia de amor.
Cabe recordar que María Pombo y Álvaro Morata tuvieron una relación cuando eran más jóvenes. Años después, ambos han rehecho sus vidas y han formado sus familias, manteniendo siempre una relación cordial y alejada de cualquier polémica.
Además de pronunciarse sobre esta noticia, María no ha podido ocultar lo feliz que está por esta nueva etapa que vive su hermana, Gabriela y ha dedicado unas cariñosas palabras a Guillermo, novio de ella, demostrando la buena relación que mantiene con él: "Estamos felices de que Guille esté en la familia. Es un buenazo. Es igual que Gabriela y estamos contentísimos, vamos. Ojalá".
La creadora de contenido también ha sido preguntada por la polémica que rodea a La Casita de Bad Bunny, el exclusivo espacio reservado para invitados VIP durante los conciertos del artista. María ha reconocido que le encanta el cantante y que no piensa perderse el espectáculo: "A mí me encanta Bad Bunny. Es verdad que fan me da un poco de miedo decirlo porque hay fans de verdad, pero me gustan muchísimo sus canciones y no me voy a perder el concierto por nada del mundo", ha confesado.
Sobre las críticas surgidas en torno a este espacio, la influencer se ha mostrado prudente: "Al final a Benito le interesará dar esa visibilidad y que se hable de quién ha estado y quién no ha estado. Yo lo he visto en otros países y no había escuchado que había polémica. De repente ha llegado a España y sí".
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