Manuela Sanz habla sobre el peso de su apellido y deja en el aire su relación con Stephanie Cayo

Compartir photocall con una madre que es un icono de las pasarelas no es tarea fácil, pero Manuela Sanz se mueve ante los focos como si llevara toda su vida dedicándose a ello.

La joven ha aparecido junto a su madre Jaydy Michel en el 45 aniversario de Lola Casademunt, y ha demostrado que el carisma le viene de cuna. Con una madurez asombrosa, la joven de 24 años ha reflexionado sobre lo que significa crecer bajo la sombra de dos gigantes del panorama internacional.

También te contamos todos los detalles sobre su reacción cuando ha salido el nombre de Stephanie Cayo en la conversación. ¡Vamos a ello!

Manuela Sanz | Gtres

¿Conoce a Stephanie Cayo?

El nombre de la actriz peruana Stephanie Cayo lleva semanas sobrevolando el entorno de Alejandro Sanz tras los rumores que los vinculan. Como era de esperar, la prensa no ha dejado pasar la oportunidad de preguntarle a Manuela si ya conoce a la nueva ilusión de su padre.

La respuesta de la joven ha sido el silencio, mientras que su representante ha cortado en seco la pregunta: "No vamos a contestar nada de cosas privadas y de personas que no sean de ella".

Manuela, por su parte, ha mantenido la sonrisa, dejando en el aire la incógnita pero demostrando que la lealtad familiar va por encima de todo. Tampoco ha podido entrar en detalle sobre el reciente documental del cantante, donde aborda sus problemas de salud mental: "Estaba en México cuando salió y allí todavía no se ha estrenado, muero por verlo", ha confesado.

Sobre su familia

Llevar el apellido Sanz puede ser para muchos una bendición y para otros una presión añadida. Pero ella afirma ser hija de uno de los cantantes más célebres del momento "es parte de mi realidad y es mi normalidad, y para mí es mi padre y yo creo que yo me inspiro en él por la gran persona que es".

Tener esta visión no es nada fácil, ya que vivir con tanta normalidad ser alguien conocido desde el nacimiento no es lo más común. Para ello, Manuela ha podido contar con los mejores consejos del mundo: los de sus padres.

Jaydy Michel y Alejandro Sanz el día del nacimiento de Manuela | Gtres

"Hacer lo mejor que puedas para, con esa exposición que tienes, ayudar al máximo a quien lo necesita e inspirar en positivo a los demás", ha relatado la joven apasionada de la moda.

Seguidamente ha hablado sobre a quién de sus primogénitos se parece más, con una reacción muy divertida de su madre, puesto que ha estado a su lado durante toda la entrevista: "¡Es igualita a mí!", ha expresado Jaydy Michel muy divertida.

Manuela, por su parte, ha matizado que es una mezcla de los dos: "En carácter soy muy sensible como mi padre, y tengo un carácter muy fuerte como los dos. De mi madre me quedo con lo familiar y el ser súper leal".

Sobre su futuro

Manuela estudió moda y tiene muy claro que el mundo del diseño es su gran pasión. Una pasión que podría llevarla a muchos lados, como directa a la gran pantalla. Y es que la hija de Alejandro Sanz explica que, aunque no ha pensado en trabajar en televisión, "no me cierro a nada nunca".