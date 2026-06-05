Carla Goyanes recuerda a su hermana Caritina y confiesa cómo la fe le ha ayudado a afrontar su pérdida

Carla Goyanes ha asistido a la celebración del primer aniversario de la sastrería Black Roan, donde ha hablado, a raíz de la visita del Papa, de cómo afronta la vida tras el fallecimiento de su hermana, Cartina Goyanes, y de la importancia que ha tenido la fe en su vida especialmente después de ese duro golpe en 2004: "Yo creo que tener fe es un don, es una suerte, es un privilegio y creo que te hace llevar las cosas malas que te ocurren en la vida mucho mejor".

Carla Goyanes posando la prensa | Gtres

La empresaria también ha recordado la admiración que siempre sintió por la fortaleza con la que su hermana tuvo en algunos de los momentos más duros de su vida, como con la muerte de su padre Carlos Goyanes, que se produjo tan solo unos días antes del fallecimiento de Caritina: "Era una de las cosas que más admiraba de mi hermana. Yo veía que después de lo de mi padre estaba bien, tranquila, y pensaba que yo también quería alcanzar ese nivel de fe".

Carla Goyanes hablando con la prensa | Europa Press

Carla también ha querido destacar cómo la fe de su hermana ha dejado huella en toda la la familia y, especialmente, en sus hijos: "Es una herencia súper bonita. Sobre todo para sus hijos, que tienen la misma fe y la misma fuerza que ella".

Caritina Goyanes | Gtres

Más allá de este recuerdo, la empresaria ha hablado también de la familia, uno de los grandes pilares de su vida. Con una sonrisa, ha presumido de sus hijos y del cariño que siente por ellos: "Tengo unos hijos que me los como con patatas".

La misma admiración ha mostrado al hablar de sus sobrinos, con quienes mantiene una relación muy estrecha. Carla ha destacado especialmente la madurez y responsabilidad de algunos de ellos, asegurando que le dan "muchísimas alegrías" en relación a los estudios.