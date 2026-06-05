TODO VA SOBRE RUEDAS
La esperada aparición pública de Tana Rivera y Andrés Roca Rey que confirma que lo suyo va muy en serio
Tana Rivera y Andrés Roca Rey han protagonizado su primera aparición pública como pareja en la Real Maestranza de Sevilla. Unas imágenes muy esperadas por todos, ya que aunque su relación ya era un secreto a voces, pocas eras las imágenes captadas de la pareja.
Publicidad
Tana Rivera y Andrés Roca Rey ha asistido a la plaza sevillana acompañada por familiares y amigos, entre ellos, su padre Fran Rivera y su mujer Lourdes Montes. Aunque desde que su relación salió a la luz, la joven pareja siempre han intentado mantener su relación alejada de los focos, en esta ocasión no han ocultado su complicidad y han confirmado el excelente momento que atraviesan.
La relación entre Tana y Roca Rey se hizo pública hace apenas unos meses y, desde entonces, ambos han apostado por la discreción. Sin embargo, cada vez son más frecuentes las ocasiones en las que se les ve compartiendo planes y apoyándose mutuamente.
Esta aparición llega además después de unos meses intensos para la pareja. Tana fue uno de los grandes apoyos del torero tras la grave cogida que sufrió el pasado mes de abril en la Maestranza de Sevilla, una cornada que obligó a una intervención de urgencia y mantuvo preocupado a su entorno más cercano.
Desde entonces, la relación parece haberse fortalecido todavía más. De hecho, diferentes apariciones privadas y reuniones con amigos cercanos han evidenciado que la historia entre ambos avanza a buen ritmo.
En un lugar tan especial para Andrés Roca Rey como la Real Maestranza de Sevilla, Tana y Roca se han mostrado de lo más cariñosos. Una aparición que confirma que su relación atraviesa un buen momento y que ambos están disfrutando al máximo de esta historia de amor.
Más Celebrities
- Noelia Bonilla rompe su silencio y revela cómo se encuentra tras su divorcio de Íñigo de Lorenzo: "Ha sido muy duro"
- Álvaro Morata y Alice Campello reaparecen de la mano tras anunciar su reconciliación: felices y enamorados
- Esther Doña reaparece en Madrid en una etapa muy tranquila: su vida en Portugal y su nueva ilusión en el amor
Publicidad