La esperada aparición pública de Tana Rivera y Andrés Roca Rey que confirma que lo suyo va muy en serio

Tana Rivera y Andrés Roca Rey ha asistido a la plaza sevillana acompañada por familiares y amigos, entre ellos, su padre Fran Rivera y su mujer Lourdes Montes. Aunque desde que su relación salió a la luz, la joven pareja siempre han intentado mantener su relación alejada de los focos, en esta ocasión no han ocultado su complicidad y han confirmado el excelente momento que atraviesan.

La relación entre Tana y Roca Rey se hizo pública hace apenas unos meses y, desde entonces, ambos han apostado por la discreción. Sin embargo, cada vez son más frecuentes las ocasiones en las que se les ve compartiendo planes y apoyándose mutuamente.

Tana Rivera y Roca Rey en la plaza de toros | Gtres

Esta aparición llega además después de unos meses intensos para la pareja. Tana fue uno de los grandes apoyos del torero tras la grave cogida que sufrió el pasado mes de abril en la Maestranza de Sevilla, una cornada que obligó a una intervención de urgencia y mantuvo preocupado a su entorno más cercano.

Desde entonces, la relación parece haberse fortalecido todavía más. De hecho, diferentes apariciones privadas y reuniones con amigos cercanos han evidenciado que la historia entre ambos avanza a buen ritmo.

En un lugar tan especial para Andrés Roca Rey como la Real Maestranza de Sevilla, Tana y Roca se han mostrado de lo más cariñosos. Una aparición que confirma que su relación atraviesa un buen momento y que ambos están disfrutando al máximo de esta historia de amor.