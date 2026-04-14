De "muy buena amiga" a pareja oficial: así hablaba Roca Rey de Tana Rivera hace unos meses

La noticia ha sacudido la crónica social: Tana Rivera y Roca Rey están juntos. Lo que el viernes era un rumor, el sábado se convirtió en evidencia en el coso de Brihuega y el domingo en confirmación oficial con su primer posado en redes sociales. Sin embargo, su historia no es nueva. Andrés Roca Rey ya formaba parte del entorno íntimo de la joven mucho antes de que saltara la chispa.

El vídeo que hoy cobra otro sentido

En la hemeroteca de su relación destaca un momento clave: el 25 cumpleaños de Tana Rivera. En aquel entonces, el diestro peruano acudió como un invitado más del círculo sevillano de la joven. Al ser preguntado por la prensa sobre cómo era la cumpleañera como amiga, Roca Rey fue escueto pero rotundo al definirla. "Muy buena", decía con una sonrisa que hoy, tras confirmarse su romance, cobra otro sentido.

Roca Rey llegando al cumpleaños de Tana Rivera | Europa Press

En aquella época, ambos compartían amistades pero no existía una conexión romántica. Tana mantenía una relación de varios años con el empresario Manuel Vega, mientras que el torero, tras siete años junto a Andrea Romero, había comenzado a salir a principios de 2024 con la influencer mexicana Marina Díaz. Ahora, tras cerrar sus anteriores capítulos, sus caminos se han cruzado de una forma mucho más íntima.

Fran Rivera confirma la relación

Quien también ha querido pronunciarse sobre la noticia ha sido Fran Rivera. En unas imágenes conseguidas en exclusiva por Gtres, el diestro ha sido abordado en las calles de Sevilla. Aunque en un principio ha asegurado que como padre no quiere meterse, ha terminado pronunciándose con naturalidad sobre la vida amorosa de su hija: "Yo no tengo nada que decir. Los padres en esas cosas... Yo nada, yo lo que deseo es que mi hija sea feliz y, bueno, es su decisión".

El diestro, que pedía también que la prensa respete a Tana, reflexionaba ante los micrófonos de la agencia sobre lo difícil que es ser la pareja de un torero como él mismo o Roca Rey: "Y además de un torero como Andrés. Hombre, la vida de un torero no es fácil. La vida de un torero es dura, es muy sacrificada y luego el riesgo que conlleva salir a la plaza. No es una vida fácil. Ella la conoce perfectamente, sabe lo que hay, pero bueno, la vida".

Tana Rivera en la plaza de toros de Brihuega | Gtres

Para finalizar, Fran ha querido quitar presión al romance con un consejo lleno de argot taurino: "Son muy jóvenes, poquito a poco. No vamos a casarlos ya. Despacito. El toreo es despacio".