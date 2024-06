Nuria Fergó, su foto junto a Juan Pablo en la UCI: "No hemos firmado ningún papel y estamos para lo bueno y lo malo"

El pasado mes de septiembre, Nuria Fergó anunció a bombo y platillo que se había prometido con Juan Pablo Lauro, exmarido de Irene Villa. Estos meses, la cantante ha ido dando algunos detalles de la que será su segunda boda; unos preparativos que han pausado por el último revés al que han tenido que hacer frente: el ingreso en la UCI del empresario.

Era él mismo el que, a través de sus redes sociales, comunicaba el susto que había sufrido: "He cambiado la oficina por boxes… Un susto que por muy poco no me lleva más allá del cielo". Aunque hasta el momento no ha desvelado cuál ha sido el motivo de su ingreso hospitalario, ha confesado que ya se recupera "lentamente" en el hospital de Torremolinos, Málaga.

Juan Pablo Lauro manda un mensaje desde la UCI | Instagram

Un mensaje en el que ha aprovechado para dar las gracias a Nuria por estar siempre a su lado, incluso en los peores momentos: "Gracias amor por dejar todo y venir a estar aunque sea 80 minutos al día a mi lado, gracias por tu amor". Tras esto, el empresario ha dado las gracias a todos los que se han preocupado por él y le han mandado un mensaje de cariño: "Ahora, con paciencia y mimo, toca recuperarme poco a poco".

Pocas horas después, ha sido Nuria la que ha reaparecido en su cuenta de Instagram para explicar su ausencia en las redes y hablar de este "susto bastante grande" que ha vivido desde el pasado domingo: "Me llamaron el domingo que me a mi chico lo habían ingresado en la UCI en Málaga. Me vine pitando para estar con él y bueno, ya está estable, está todo controlado".

Juan Pablo Lauro y Nuria Fergó desde el hospital | Instagram

En los próximos días, Juan Pablo tendrá que "esperar en observación" antes de subir a planta: "Poco a poco se va a recuperar y cuando él salga y lo vea conveniente que sea él el que diga lo que ha pasado".

Tras este mensaje en sus historias, la cantante ha compartido una foto desde la cama del hospital con el que se ha convertido en el amor de su vida, al que ha mandado un mensaje muy sincero, directo y cargado de cariño: "No hemos firmado ningún papel y estamos para lo bueno y para lo malo". Han pasado dos años desde que Nuria Fergó confirmó su relación con Juan Pablo, exmarido de Irene Villa y ahora, tras este susto -y antes de pasar por el altar- han dejado claro que estarán juntos pase lo que pase.