Nuria Fergó zanja su enfrentamiento con Irene Villa, ex de su prometido: "Cada uno se dedique a hacer lo suyo"

Mucho se ha hablado en los últimos meses del tira y afloja público que mantienen Nuria Fergó e Irene Villa por sus respectivas bodas. En primer lugar era la periodista y coach la que anunciaba su boda con David Serrato; y poco después eran su exmarido Juan Pablo Lauro, padre de sus tres hijos, y la cantante los que revelaban su compromiso.

Inevitable, en cada una de sus apariciones la prensa ha preguntado a la una por la boda de la otra y por la relación que mantienen. Y aunque en un primer momento trataban el tema con normalidad y aseguraban que se llevaban bien, la malagueña no tardó en desvincularse completamente de Irene y, dejando claro que no formaba parte de su familia, aseguró que no tenía nada que decir sobre la exmujer de su futuro marido.

Nuria Fergó, en un evento en Madrid | Gtres

Unas comentadísimas declaraciones a las que la propia Irene intentaba quitar hierro afirmando que "no hay ningún problema" y que la reacción de Nuria se podría deber a que "estará cansada de que le pregunten". "No me molesta tampoco tanta sinceridad. Yo solo sé que estamos contentos cada uno con la pareja que ha elegido y eso es lo que nos tenemos que quedar" zanjaba.

Irene Villa posa en un photocall en Madrid | Gtres

Y ahora, Nuria Fergó quiere zanjar este tema y no hablar más sobre Irene y, para ello, no ha dudado en aludir a su carrera musical y a su trayectoria: "Yo estoy tan feliz, pero tan feliz de que tengamos salud y que estemos tan felices, no hay que hablar de nada más, salud y amor, nada más que hablar. No tengo nada más que decir. Creo que llevo 22 años de carrera, todos me conocéis por mi trabajo. Pues vamos a seguir así. Hablando de mi trabajo. No es que siempre sea discreta, es que soy así, no es que quiera, soy discreta" ha explicado incómoda, cerrándose en banda a volver a hablar de la exmujer de su pareja.

Nuria Fergó posa para los medios en Madrid | Gtres

"Salud y amor para todos. Es lo que deseo, pero para todos. Lo importante es que estemos felices, que tengamos salud, paz y amor, nada más que decir. No hay que hablar nada más, que cada uno se dedique a hacer lo suyo, ya está" ha insistido. "A disfrutar que la vida son dos días Dios mío" ha zanjado.