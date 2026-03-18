Nuevo amor para Chiara Ferragni: así es el empresario colombiano que ha revolucionado la prensa italiana

Nueva etapa, nueva ilusión. Chiara Ferragni vuelve a estar en el centro de la actualidad, pero esta vez por motivos muy distintos a los de los últimos meses. La influencer italiana ha sido fotografiada junto a un hombre desconocido hasta ahora, desatando una auténtica revolución en la prensa italiana.

Las imágenes, publicadas en exclusiva por la revista Chi, muestran a la empresaria paseando por Milán en actitud cómplice junto a José Hernández, un empresario colombiano que hasta ahora había pasado completamente desapercibido para el gran público.

[[h2:Un romance discreto… pero confirmado con gestos]]

Lejos de posados estudiados o apariciones oficiales, lo que ha llamado la atención en Italia es la naturalidad de las escenas dando paseos con su perro o en encuentros familiares.

Según medios italianos y españoles, José ya estaría integrado en el entorno más cercano de Chiara, algo que ha hecho saltar las alarmas sobre la seriedad de la relación.

Un detalle clave es que no se trata de una figura mediática y precisamente ahí reside gran parte del interés.

Chiara Ferragni tras ser absuelta | Gtres

¿Quién es José Hernández?

A diferencia de otras parejas conocidas de la influencer, José Hernández no pertenece al mundo de las redes sociales o de los celebrities. Diversas informaciones lo sitúan como un profesional del sector industrial, vinculado a una compañía internacional y afincado en Milán desde hace tiempo.

Este perfil bajo contrasta con el historial sentimental de Chiara, marcada por relaciones muy expuestas públicamente, como su matrimonio con el rapero Fedez o su posterior vínculo con Giovanni Tronchetti Provera. Otro de los aspectos que más destacan los medios italianos es el contraste entre este romance y los anteriores. Hernández representa todo lo contrario al universo Ferragni: discreción, anonimato y una vida alejada de redes sociales.

Italia habla de "cambio de estrategia"

La prensa italiana no solo se ha centrado en el romance, sino en lo que simboliza. Algunos medios interpretan esta relación como un giro en la vida personal de la empresaria: menos exposición, más intimidad.

Tras el impacto del escándalo llamado Pandoro Gate y su mediática ruptura con Fedez, la influencer ha atravesado una etapa complicada tanto a nivel personal como profesional, con pérdida de contratos y una fuerte presión mediática.

Chiara Ferragni | Gtres

En este contexto, su nueva relación se percibe como una especie de "renacimiento emocional". Una elección que podría no ser casual. Después de años protagonizando titulares constantes —desde su boda hasta su separación—, todo apunta a que la influencer busca ahora proteger más su vida privada.

Una historia que podría haber empezado lejos de Italia

Algunas informaciones apuntan a que la relación podría haberse gestado meses atrás, durante un viaje de Chiara a Latinoamérica, lo que explicaría la conexión con el empresario colombiano.

Aunque ninguno de los dos ha confirmado oficialmente la relación, las imágenes hablan por sí solas y han sido suficientes para que en Italia ya se dé por hecho el nuevo romance.

Nueva etapa, pero también mediática

Más allá del amor, este movimiento llega en un momento clave para ella. Tras un periodo marcado por polémicas y reconstrucción de su imagen, cada paso que da vuelve a ser analizado al detalle. Y esta vez, la narrativa parece diferente, como hemos destacado, centrada en menos escándalo, más calma.

Porque si algo ha quedado claro es que, en medio del ruido mediático, Chiara Ferragni ha optado por algo poco habitual en su vida como la discreción.