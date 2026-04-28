El emotivo homenaje de Aitana Sánchez-Gijón a su madre tras su fallecimiento: una imagen que lo dice todo

La actriz, Aitana Sánchez-Gijón, atraviesa uno de los momentos más complicados tras el fallecimiento de su madre, Fiorella de Angelis, una figura clave en su vida y en su trayectoria personal y profesional.

En medio de este duro golpe, la actriz ha recurrido a sus redes sociales para rendirle homenaje. Aitana ha compartido una imagen de su madre, un gesto con el que ha querido recordarla apenas horas después de su fallecimiento.

En esa publicación, se se puede ver un retrato enmarcado de su madre colocado en un rincón, rodeado de libros y acompañado por varias velas encendidas, creando un pequeño altar a su manera.

Junto a la imagen, Aitana escribía una sola palabra, "Mamma", acompañada de un corazón roto, un gesto sencillo pero que refleja el fuerte vínculo que las unía. Como era de esperar, la publicación no tardó en llenarse de mensajes de cariño y apoyo por parte de amigos, compañeros de profesión y seguidores, apoyando a la actriz en este momento tan delicado.

La relación entre madre e hija siempre fue muy estrecha. Fiorella de Angelis no solo fue un pilar fundamental en su vida, sino también una gran influencia en su amor por la cultura y la interpretación, algo que la propia actriz ha reconocido en numerosas ocasiones.

Con este gesto en redes, Aitana Sánchez-Gijón ha querido despedirse públicamente de una de las personas más importantes de su vida, demostrando que, más allá de las palabras, hay imágenes que valen más que mil palabras.