Chiara Ferragni pide perdón tras haber sido multada a pagar más de un millón de euros: "He cometido un error"

Las sociedades de la famosa influencer italiana Chiara Ferragni han sido sancionadas con una multa de más de un millón de euros, mientras que la compañía Balocco deberá pagar 420.000 euros, por "práctica comercial incorrecta", informó hoy la Autoridad Garante de la Competencia y el Mercado (AGCOM) de Italia.

Esas empresas "dieron a entender a los consumidores que, al comprar el pandoro (dulce tradicional navideño) de Balocco con el nombre Ferragni contribuirían a una donación al Hospital Regina Margherita de Turín", lo cual resultó falso, según explica la AGCOM en un comunicado.

La donación en cuestión era de 50.000 euros y ya había sido realizada por Balocco meses antes, mientras que las empresas vinculadas a Chiara Ferragni recaudaron más de un millón de euros gracias a esta iniciativa.

La conocida influencer italiana, con más de 29 millones de seguidores en redes sociales y a la que la revista Forbes ha coronado como la más importante del sector de la moda mundial, cuenta con una enorme popularidad en Italia y junto a su marido, el rapero Fedez, forman la pareja más "popular" del país.

La Autoridad Antimonopolio "sancionó a las sociedades Fenice y TBS Crew, que gestionan las marcas y los derechos relativos a la personalidad y la identidad personal de Chiara Ferragni, respectivamente, por 400.000 euros y 675.000 euros, y a Balocco por 420.000 euros".

A las tres se les imputa "haber incurrido en una práctica comercial desleal al anunciar el Pandoro Pink Christmas, que llevaba el nombre de Chiara Ferragni, dando a entender a los consumidores que, al comprarlo, habrían contribuido a una donación al Hospital Regina Margherita de Turín para adquirir una nueva maquinaria para el tratamiento terapéutico de niños con osteosarcoma y sarcoma de Ewing".

Una noticia que ha supuesto un duro golpe para Chiara que no ha dudado en hacer frente a esta multa publicando un vídeo donde se muestra muy afectada, pide perdón y asegura que donará un millón de euros.

"Siempre he estado convencida de que quienes son más afortunados tienen la responsabilidad moral de hacer el bien (...) Es lo que quiero hacer ahora: pedir disculpas. Devolveré un millón de euros al Regina Margherita para la cura de niños", explica en Instagram, visiblemente emocionada. Y añade: "He cometido un error de comunicación. Un error que atesoraré en el futuro, separando completamente cualquier actividad benéfica, que siempre he hecho y seguiré haciendo, de actividades comerciales", alega Ferragni en este vídeo que lleva más de 29 millones de reproducciones.