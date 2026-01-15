Chiara Ferragni, absuelta del Caso Pandoro por falta de pruebas: "Se acabó una pesadilla"

En las navidades de 2022, Chiara Ferragni empezó una campaña comercial de dulces navideños asociados a fines benéficos. Según se dijo en su día, lo recaudado con esta acción iría destinado a hospitales infantiles pero el fallo fue que la donación se había realizado previamente y no estaba vinculada directamente al número de productos vendidos.

Las autoridades italianas consideraron que no se habían comunicado bien las intenciones tanto por parte de las empresas implicadas como por Chiara Ferragni y que podía resultar engañoso por lo que se abrió una investigación penal por estafa agravada.

Chiara Ferragni saliendo del juzgado | Gtres

En estos años, Chiara Ferragni ha sido sancionada económicamente y a día de hoy ha abonado la cantidad de 3,4 millones de euros en sanciones de la Autoridad Antimonopolio. Además, también se ha tenido que enfrentar a una crisis de reputación ya que muchas marcas dejaron de confiar en ella cancelando sus contratos y perdió millones de seguidores en sus redes sociales, fuente principal de sus ingresos.

Chiara Ferragni tras ser absuelta | Gtres

Pero finalmente y después de varios juicios, el Tribunal de Milán ha decidido absolver a la influencer de todos los cargos por lo que ya no irá a prisión. La justicia ha concluido que lo que hubo fue un error de comunicación por parte de Chiara y no una estafa.

Tras la lectura de la sentencia, Chiara junto a sus padres, visiblemente emocionados, decían sentirse liberados ya que "se acabó una pesadilla". "Estoy muy contenta de poder retomar las riendas de mi vida; han sido dos años muy duros. Tenía confianza en la justicia y la justicia se ha hecho".

Chiara Ferragni junto a sus padres | Gtres

"Me he emocionado en la sala, es normal; como se puede imaginar, estas cosas afectan a cualquiera en lo más profundo. Han pasado dos años en los que no he dicho nada por respeto a las instituciones y a este procedimiento. Estoy contenta, por fin, de poder recuperar mi voz", continuaba y terminaba agradeciendo todo el apoyo a "mis seguidores, porque han estado a mi lado y soy quien soy gracias a ellos"