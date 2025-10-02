La nueva vida de Telma Ortiz, la hermana de la Reina Letizia: un posible desahucio, divorcio y nuevo trabajo

Telma Ortiz vuelve a estar en el foco mediático tras salir a la luz que los propietarios de la casa que compartía con Gavin Bonnar en Alcobendas han presentado una demanda de desahucio por impago del alquiler desde mayo de 2025.

Este episodio pone fin a una relación marcada por altibajos. Telma y Gavin comenzaron su historia en 2019, pero los problemas económicos, la convivencia con hijos de anteriores relaciones y la pérdida de estabilidad profesional acabaron desgastando el vínculo.

Telma Ortiz y Gavin Bonnar | Gtres

Lejos de hundirse, Telma ha iniciado una nueva etapa. Ha retomado su vida social, se la ha visto viajando y disfrutando de planes con amigas, y se apoya en su entorno más cercano. Discreta pero decidida, atraviesa un momento de cambio y reconstrucción personal, más fuerte y enfocada que nunca.

Su trayectoria profesional

Tras estudiar económicas en Barcelona, la hermana de la reina realizó un posgrado en Economía Internacional y una maestría en Administración de Empresas y Marketing entre Roma, México y Barcelona. Además de estudiar 6 idiomas con los que, actualmente, se defiende a la perfección.

Estos estudios le han permitido llegar muy lejos y brillar como nadie en lo suyo. Y es que, actualmente, ha asumido un nuevo cargo como asesora sénior de la Gerencia de Movilización de Recursos y Alianzas Globales de CAF del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe.

Telma Ortiz | Gtres

Se trata de una institución que apoya a los países de la región en iniciativas de desarrollo sostenible y mejora de calidad de vida. Este empleo significa un paso muy importante en su trayectoria profesional y una oportunidad para fortalecer su vínculo con la cooperación y la acción social.

Antes de aceptar esta propuesta de trabajo, Telma Ortiz ejercía como directora de Globalización y Relaciones Multilaterales en el Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica, una entidad con misiones complementarias a su nueva empresa.

Telma Ortiz | Gtres

Su vida profesional siempre ha estado ligada al ámbito internacional, y es que antes de estos cargos nombrados, la hermana de la reina trabajó para Concordia, una organización estadounidense que se dedica a generar alianzas intersectoriales para promover cambios sociales.

Y, muy anterior a Concordia, la que fue estudiante de ballet profesional, realizó labores de relaciones internacionales en el Ayuntamiento de Barcelona y la promoción y desarrollo del trabajo de dos escuelas de negocios mundialmente reconocidas, la ESERP Business and Law School, en España, y la CEIBS, en China, Ghana y Suiza.

El desahucio

Telma Ortiz ha dejado atrás el drama de su separación con Gavin Bonnar, con quien mantuvo una relación de casi seis años y tiene una hija en común. Su historia comenzó entre Andorra y Barcelona en 2019, y más adelante decidieron establecerse en Madrid, alquilando una casa en Soto de la Moraleja.

Sin embargo, las tensiones no tardaron en surgir, especialmente por cuestiones económicas, ya que el alquiler de la vivienda ascendía a casi 6.000 euros mensuales, una cifra que resultaba difícil de sostener para la pareja.

Telma Ortiz y Gavin Bonnar | Gtres

Ante esta situación, optaron por mudarse a una casa más modesta en Alcobendas, por la mitad del precio. Pero los problemas no terminaron ahí. Según ha publicado Lecturas, la pareja dejó de pagar el alquiler en mayo de 2025, y los propietarios del inmueble presentaron una demanda de desahucio.

Aunque fuentes cercanas aseguran que Telma abandonó la vivienda hace tiempo, los dueños afirman no haber sido informados formalmente y solicitan el pago de los meses pendientes, ya que el contrato sigue vigente a nombre de ambos.

Más sobre el divorcio

Las tensiones personales también fueron en aumento. La paternidad en una etapa tardía, la convivencia con tres hijos y la pérdida de ingresos de Gavin tras romper con Sharon Corr y dejar de ser abogado del grupo musical The Corrs, complicaron aún más la situación familiar.

Telma Ortiz y Gavin Bonnar | Gtres

A esto se sumó el malestar generado por el último álbum de Corr, en el que se señala a Telma y Bonnar como protagonistas de su separación, lo cual no ayudó a aliviar las tensiones.

El punto de inflexión definitivo fue la presentación de la novela de Gavin Bonnar, El cuarto poder, en un centro comercial de Madrid. Aunque Telma asistió al evento, el resto de la familia no, algo que despertó rumores sobre una posible ruptura.

Telma Ortiz en la presentación de la novela El cuarto poder de Gavin Bonnar | Gtres

Para Telma, el protagonismo público de su entonces pareja fue el detonante de nuevas discusiones. Poco después, tras una fuerte disputa, decidió abandonar el domicilio conyugal y refugiarse en casa de su padre, Jesús Ortiz, quien, junto con Paloma Rocasolano, se ha convertido en un pilar esencial en su nueva etapa.

Desde entonces, Telma ha reconstruido su vida lejos de la conflictiva convivencia. Alquiló un apartamento en Alcobendas y divide su tiempo entre esa vivienda y la casa de su padre. Por su parte, Gavin continúa en el hogar que compartían, aunque su contrato de alquiler está a punto de finalizar.

Él aún duda entre quedarse en Madrid o volver a Irlanda, pero esas decisiones ya no forman parte del presente de Telma, quien se ha alejado emocional y prácticamente de su pasado con Bonnar.