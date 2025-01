La nueva casa de Melissa Villarreal: una impresionante reforma para conseguir el hogar de sus sueños

El pasado mes de mayo, Melissa Villarreal y Eduardo Zouein se casaron en Gijón en una celebración que reunió a muchas conocidas influencers, además de amigos y familiares.

Menos de un año después, la pareja empieza otra etapa de su vida estrenando nuevo hogar. Bueno, de momento la casa todavía está en obras, pero la influencer y el empresario esperan entrar a vivir muy pronto.

Para mostrar la evolución de la reforma, Melissa se ha propuesto enseñarlo a sus seguidores en las redes sociales y ha colgado ya un par de vídeos en los que podemos ver cómo es por dentro la nueva casa.

Así es la casa principal

Efectivamente, la casa principal. Como después veremos, la propiedad tiene una casita en el jardín, que puede servir para múltiples usos.

En el vídeo que publicó en diciembre -la primera parte de este house tour-, Melissa explicaba que estaban pintando y puliendo el suelo para "volver a ponerle una capa para que esté como nuevo". Una vez pintadas las paredes, han puesto unas molduras -que se pueden ver en el vídeo de la segunda parte- para darle "un toque más afrancesado, elegante y sofisticado al salón".

En algunas partes de las paredes, quedan a la vista algunos ladrillos, un detalle que ha captado la atención de sus followers, quienes le han pedido que no los tape porque le dan un punto especial al salón. Sobre esta propuesta, Melissa ha respondido que "es cierto que no es tanto nuestro rollo", pero la solución que han encontrado es pintar los ladrillos de blanco, "no los vamos a alisar", para que así queden integrados con el resto del espacio.

La planta principal tiene un concepto de espacio abierto, que a la pareja le "encanta". Como bien sabrás, este tipo de distribución elimina las paredes entre las diferentes estancias (salón, comedor y cocina) y esto permite que, en medio del amplio salón, pueda haber una chimenea que "nos enamora", expresa la influencer. En el techo, quedan a la vista las vigas, pintadas también de blanco.

Al piso superior se accede por una escalera flotante de color blanco. Una vez arriba, descubrimos que hay un espacio abierto, en el que aún no saben qué pondrán, y tres habitaciones, todavía pendientes de pintar. Sobre ellas, la joven cuenta algo muy especial: "dos de ellas se hacen como o una, o puedes cerrar y hacer dos" y así tener una habitación extra.

La casa tiene un jardín "superbonito", aunque aún no lo hemos podido ver porque las ventanas están tapadas por protección. Lo que sí que ha enseñado ha sido el interior de la casita que hay en el exterior.

La casita del jardín

Esta zona consta de una habitación muy espaciosa y un baño. "Es un espacio superapetecible", según Melissa, el cual es ideal para montar su propio gimnasio, un despacho o una habitación de invitados.

Tendremos que esperar a los siguientes vídeos para ver cuál es la opción por la que se han decantado finalmente. Lo que sí que tienen claro es que "la casa está hecha con muy buen gusto".