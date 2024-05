Melissa Villarreal, recién casada de nuevo, habla por primera vez sobre su divorcio y cómo logró superarlo

El pasado fin de semana, Melissa Villarreal, influencer y hermana de Grace Villarreal, contrajo matrimonio con el empresario Eduardo Zouein en una boda de ensueño que tuvo lugar en la parroquia de Somió, de Gijón. La celebración congregó a múltiples influencers que no se quisieron perder este nuevo capítulo en la vida de la creadora de contenido de origen colombiano.

Pero, ¿qué sabemos sobre el capítulo anterior? Aunque haya hablado poco de ello, Melissa ya ha estado casada. Recientemente, en una entrevista para El Cafetal, habló por primera vez de su divorcio y la catarsis que vivió a los 25 años de edad.

Así fue el primer matrimonio y el divorcio de Melissa Villarreal

En este espacio de charlas sobre fe, Melissa cuenta que ella, hija de un pastor protestante, estuvo 100% volcada en la Iglesia hasta los 24 años. Eso significa que a la que tuvo su primer novio, no tenía muy claro cómo gestionarlo, pues a ella le habían enseñado que el noviazgo era únicamente para luego casarse. Fue por eso que rápidamente decidieron casarse; "me parece importante mencionarlo porque fue un antes y un después en mi vida", puntualiza Villarreal a su entrevistador.

Tras un año de matrimonio, ahora hace 7, la pareja se divorció, un hecho que provocó que Melissa se alejara de la Iglesia para poder encontrar su identidad. La influencer aparcó su vida espiritual para procesar su enfado con la situación.

"Ninguna de las decisiones que tomamos en nuestra vida son solo nuestras", continúa Villarreal, asegurando que el divorcio no fue fácil tampoco para su familia. Ella se sentía perdida y lamentaba haber decepcionado a ciertas personas de su entorno. "No estaba a la altura de mis propias expectativas conmigo misma", explica.

Ella había vivido toda su vida a un "nivel de perfección" que luego, cuando sintió que había fallado, necesitó mucho el apoyo de su familia para perdonarse a sí misma. En la entrevista asegura que siente que "fue un error suyo" y que a día de hoy sigue sin creer en el divorcio como una opción viable.

La nueva Melissa Villarreal

Este momento tan difícil también fue el punto de inflexión "para cambiar las cosas" y fue entonces cuando se redescubrió y llegó a ser su mejor versión, la Melissa Villarreal que conocemos ahora gracias a las redes sociales.

A pesar de haber pasado por un divorcio, ella siguió creyendo en el matrimonio y en formar una familia y tuvo claro que la próxima vez que decidiera casarse, primero debería sentir paz y ver que las familias estaban en la misma línea. Estaba convencida de que su mala experiencia no le iba a marcar y que podría tener una nueva relación en un futuro, pero no llegó a comenzar de cero hasta que no volvió a retomar su fe.

Cuando se redescubrió a ella misma, cambió su forma de amar a Dios para "sentirse más libre y fluir" y permitirse equivocarse sin sentir "el peso de deber".