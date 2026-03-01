Nieves Álvarez responde enamorada sobre su boda con Bill Saad: "A esta edad como para perder el tiempo"

Nieves Álvarez vive la cuenta atrás más ilusionante de su vida: este verano se dará el Sí, quiero con el empresario libanés Bill Saad, con quien mantiene una discreta y sólida relación desde finales de 2021.

La pareja se comprometió el pasado julio en el Líbano, en una pedida de mano tan inesperada como sencilla, y ya tiene fecha y lugar para su boda: será el 11 de julio en París, en una ceremonia íntima en la que la modelo lucirá un vestido de su amigo Stéphane Rolland, uno de los diseñadores clave de su carrera.

Nieves Álvarez, en los Premios Goya 2026 | Gtres

En la noche de los Goya, Nieves ha explicado que espera una velada a la altura de una edición histórica y ha desvelado que acaba de cumplir uno de sus sueños pendientes: debutar en el cine.

La modelo ha comentado que ha tenido "la gran suerte" de que Pedro Almodóvar la llamara para colaborar en su próxima película: "Se estrena el 20 de marzo, Amarga Navidad, y tengo un papel muy pequeñito, pero para alguien que nunca se lo había planteado, que te llame el director que he admirado toda mi vida y que me sé toda su filmografía, pues ha sido un verdadero regalo, no lo voy a olvidar nunca".

Eso sí, ha asegurado que "no soy chica Almodóvar", y se ha deshecho hacia el director: "Es un hombre que me fascina, el hablar con él. Culturalmente es un genio".

En cuanto los preparativos del enlace, se ha mostrado serena y muy clara. Nieves ha explicado que no vive este momento con agobio, sino con ilusión: "Nervios no, ahora no estoy nerviosa, es una celebración de vida, de amor y de amistad".

Nieves Álvarez y Bill Saad | Gtres

También ha recordado que ya ha adelantado que el diseñador de su vestido será Stéphane Rolland, y juega con su look en los Goya, donde ha aparecido de blanco: "El color del pantone de la temporada, ¿cuál es? El blanco. Con lo cual...".

Por otro lado, ha alabado a su prometido, dejando claro lo segura que está de su decisión: "Hombre, claro, si no, no lo daría. A esta edad ya como para perder el tiempo". Una frase que resume a la perfección el momento vital de Nieves: segura de sí misma, enamorada y lista para vivir de nuevo una boda.