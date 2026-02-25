No queda nada para la celebración de los Premios Goya, una cita donde el cine español es el verdadero protagonista pero... Los looks y la alfombra roja también juegan un papel muy importante.

Una de las invitadas que siempre destaca por sus estilismos pensados y ejecutados a la perfección es Nieves Álvarez. La modelo lleva año tras año desfilando por la alfombra roja y posando antes las cámaras como solo ella sabe luciendo estilismos que siempre ocupan titulares. Y es que, Nieves sabe cómo hacer que su look triunfe.

Nieves Álvarez, en los Premios Goya 2025 | Gtres

Por eso, esta semana durante la presentación de la colección de Woman de El Corte Inglés, desde NovaMás pudimos hablar con la modelo y preguntarle por alguna pista del estilismo que llevará a la cita con el cine español este año.

Sin embargo, la respuesta fue sorprendente ya que Nieves aseguraba que se había enterado hace escasos días de que acudiría a los premios por lo que esta vez iba a contrarreloj en la elección de su estilismo.

Nieves Álvarez en los Premios Goya | Gtres

Según cuenta, estaba hablando con una diseñadora española (de la que no desveló su nombre) que quizás le daba tiempo a hacer un diseño a medida especial para ella pero que, mientras tanto, también se había puesto en contacto con su diseñador de cabecera.

¿Quién es ese? Pues Stéphane Rolland, en quien más de una vez ya ha confiado para asistir a los Premios Goya y con resultados espectaculares. Y es que, según desvelaba la modelo a NovaMás, el diseñador tiene una colección inspirada en ella por lo que sabe que "todos le quedan bien". Eso sí, dejaba claro que aunque este sea uno de sus recursos de última hora "no quiere decir que me lo vaya a poner".

Nieves Álvarez en la alfombra roja de los Premios Goya 2022 | Gtres

Así que, una vez más habrá que esperar a la alfombra roja de los Premios Goya para ver como Nieves Álvarez nos vuelve a sorprender una vez más (aunque sea improvisado).