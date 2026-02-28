40 EDICIÓN CELEBRADA EN BARCELONA
Mario Casas posa en la alfombra roja de los Premios Goya 2026 acompañado de su mayor apoyo
Mario Casas ha vivido una noche muy especial en los Goya 2026, donde compite como mejor actor protagonista por Muy lejos, arropado por su madre y centrado en celebrar el cine y el gran momento personal y profesional que vive.
Mario Casas ha vivido una noche muy especial en los Goya 2026, donde vuelve a competir como Mejor Actor protagonista por Muy lejos en un momento muy dulce de su vida, tanto profesional como personal. A punto de cumplir 40 años -los celebra este mismo año-, el intérprete ha posado en la alfombra roja sin Melyssa Pinto, cuya presencia muchos daban por hecha, y ha preferido dejar el foco en el cine y en su familia, arropado por su madre, Heidi Sierra, que ha sido su gran acompañante en una de las noches más importantes de su carrera.
Sobre su nominación, Mario reconoce que la categoría está muy reñida: "Hay cinco trabajos increíbles, cinco pelis, pero hay un trabajo que yo creo que es muy destacable, que es el de José Ramón". Aun así, se queda con la celebración: "Yo estoy muy feliz de estar aquí, de acompañar al final a Gerard, somos amigos, es su primera nominación, y ojalá sea la primera de muchas, porque es alguien con mucho talento, que tiene una mirada sobre el cine diferente y eso es bueno para el cine español".
En cuanto a cómo vive la gala, recuerda su anterior nominación seguida desde casa: "No pasas nervios, pero estar en casa lo que pensabas era que no se te fuese la conexión". Ahora todo es distinto: "Aquí hay una previa donde te tienes que vestir, la gente te manda mensajes, llegas aquí, es largo, ves a compañeros... Es un día especial, como una celebración. Hay que vivirlo como es, un momento donde nos reunimos, donde celebramos parte del cine español que se ha hecho este año, sin olvidar que hay películas maravillosas que se quedan fuera también".
El actor también confirma sus planes como director: "La idea es que sí, la idea es que este año esperemos dirigir una peli". Admite que "es muy complicado sacar un proyecto adelante, aunque haya un nombre y la gente pueda creer, y más si también escribes el proyecto", pero sueña con volver a trabajar con Gerard Oms: "Ojalá estemos ahí y Gerard me acompañe también de nuevo en un viaje, que creo que nos compenetramos muy bien".
Respecto a una posible dedicatoria, lo tiene claro: "Bueno, pues a mi madre, ¿no? Está ahí, está mi hermano, mi familia", y vuelve a acordarse del público: "Me encantaría reiterarme y decir: oye, es que gracias, porque al final me siguen acompañando, pasan los años, hacen que yo esté aquí, y eso es la gente que te sigue, porque si no te siguen no hay manera de poder estar hoy aquí o hacer pelis".
Y, cuando llegan las preguntas sobre Melyssa Pinto y una posible boda, Mario admite que se pone nervioso cuando le preguntan por su pareja y sus futuros planes: "Sí, claro que me pongo nervioso. Claro que me pongo colorado, estoy ya colorado". Sin confirmar nada, resume su deseo para los suyos: "Yo le dedico a todos los míos, le dedico sobre todo siempre que estén bien, amor, y les deseo lo mejor siempre a la gente que está conmigo".
