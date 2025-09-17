Nuria González solo sonríe cuando le preguntan por la relación de Mar Flores y Fernando Fernández Tapias

Una de las relaciones más especiales para Mar Flores fue la que mantuvo con Fernando Fernández Tapias y así de claro lo dejó ella durante su visita a El Hormiguero donde presentó sus memorias tituladas Mar en Calma.

La modelo siempre ha dicho que tanto Tapias como Lequio han sido los hombres más importantes de su vida pues, a parte de sus lazos sentimentales, ambos fueron clave para que Mar pudiera recuperar a su hijo Carlo tras separarse de Carlo Costanzia.

Pero no solo eso, también dio un dato clave sobre la despedida del empresario naviero antes de morir. Al parecer, Tapias organizó todo para ver a Mar una vez más antes de su fallecimiento en octubre de 2023.

La sonrisa de Nuria González ante la polémica de Mar Flores y Tapias

Unas declaraciones que señalaban directamente a Nuria González, viuda de Fernando Fernández Tapias, esperando su reacción. Sin embargo, ella prefería mantenerse al margen de toda esta polémica evitando a toda costa las preguntas de la prensa sobre su opinión tras la publicación de las memorias de Mar Flores.

Sin embargo, en su última aparición pública, que ha sido en el desfile de Silvia Tcherassi en la Mercedes Benz Fashion Week de Madrid, en cuanto veía el micrófono de Europa Press se limitaba a decir "muchísimas gracias, de verdad" y sonreir.

La única ocasión en la que contestaba era cuando le preguntaban por su apoyo a la moda y si echa de menos las pasarelas. "Lo que siempre me ha encantado, la moda", aseguraba.