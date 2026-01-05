Las navidades de Chris Hemsworth y Elsa Pataky: aniversario en Fiji y fin de año en la bahía de Sídney

Chris Hemsworth y Elsa Pataky han despedido el año viviendo unas fiestas de ensueño que han combinado playas de agua turquesa, aniversarios y celebraciones en alta mar. La pareja comenzó la Navidad en las islas Fiji, donde disfrutó de unos días de desconexión total en familia, rodeados de palmeras, arena blanca y un clima plenamente veraniego.

Fiji fue el escenario elegido para celebrar no solo la Nochebuena, sino también su 15º aniversario de boda, que tuvo lugar el 26 de diciembre. Según las publicaciones difundidas por medios y redes, los actores compartieron un vídeo y varias fotos con sus tres hijos, entre chapuzones en el mar, paseos en barco y brindis al atardecer que reflejan el ambiente idílico del viaje.

Tras esos días en el paraíso, el matrimonio puso rumbo a Australia para recibir 2026 a bordo de un yate surcando la bahía de Sídney, uno de los puntos neurálgicos de la Nochevieja en el mundo. Tal y como ellos mismos han compartido en sus redes sociales, disfrutaron de los famosos fuegos artificiales acompañados por amigos y familiares, entre ellos Liam Hemsworth y su prometida Gabriella Brooks.

Las imágenes de la última noche del año muestran música, baile y mucho ambiente festivo, con la pareja brindando en cubierta mientras el cielo se ilumina con los espectaculares fuegos artificiales del puerto. Entre risas, abrazos y coreografías improvisadas, la familia convirtió el barco en una auténtica pista de fiesta flotante, dejando unas postales de Nochevieja tan cinematográficas como cualquier estreno de Hollywood.

Más allá del lujo de los destinos, el hilo común de estas Navidades ha sido la vida familiar: en las publicaciones predominan las imágenes con sus hijos, sus amigos y momentos de calma lejos del ajetreo de los rodajes.