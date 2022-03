El pasado mes de febrero salió a la luz que Víctor Elías había comenzado una relación con la cantante Ana Guerra tras la ruptura de esta con su ex pareja, Miguel Ángel Muñoz, con el que estuvo varios años.

Desde entonces, la pareja no ha dejado de compartir muestras de amor por sus redes sociales, como es el caso de la fotografía dándose un beso con la que confirmaron su relación por el día de San Valentín.

Natalia Sánchez sobre Ana Guerra, la pareja de Víctor Elías

Hace unos días, Ana Guerra y Víctor Elías dieron un concierto en Barcelona, una prueba de que la música les unió, y una de las fans que acudieron a disfrutar de su talento fue Natalia Sánchez. Aprovechando la ocasión, Víctor presentó a Natalia y a Ana y juntos se tomaron una fotografía.

Y ahora, en el Festival de Málaga, Natalia Sánchez ha querido hablar de Ana Guerra dedicándole unas bonitas palabras: "Víctor me ha hablado maravillas de ella y tengo muchas ganas de conocerla más".

"Ana es encantadora, la conocí diez minutitos. La pude ver encima del escenario y es una mujer talentosísima, poderosísima, me encantó", revela Natalia.

Además, la actriz también ha contado que no duda en que la inviten a la boda en caso de que Victor y Ana se casen: "Hombre, por favor. ¿cómo no me va a invitar a su boda? Si se casaran, claro que sí".

