España ya tiene representante para el Festival de Eurovisión. Este año, la elegida en el Benidorm Fest ha sido Chanel Terrero con el tema 'SloMo'. La cantante ha resultado ser la expareja del músico Víctor Elías, con el que mantuvo un apasionado romance, aunque finalmente decidieron seguir caminos separados.

A pesar de haber roto, la pareja ha demostrado que se siguen teniendo mucho cariño, de hecho, el actor, no ha dudado en publicar una historia en su cuenta de Instagram dando la enhorabuena a Chanel: "Me quedo corto con todas las palabras que tengo. ¡Preparación! ¡Ilusión! ¡Pasión! ¡Vocación! ¡Talento!", escribía Víctor emocionado.

Además, Elías ha escrito en una publicación que Terrero ha publicado en su perfil de Instagram: "El sueño que mereces". Tal y como se puede observar en estas declaraciones, el músico está muy orgulloso de los éxitos que está logrando alcanzar su expareja.

Chanel ha sido muy criticada

Tras esta victoria, una lluvia de críticas ha invadido la felicidad de la cantante, llegando incluso a desactivarse su cuenta de Twitter debido a la cantidad de insultos y mensajes hirientes causados por haber sido elegida sin ser la favorita del público y siendo la preferida del jurado.

Muchos han sido los artistas que se han visto obligados a salir en su defensa y mostrar su apoyo a Chanel. Entre ellos, Beatriz Luengo mandaba un mensaje a través de las redes sociales: "Me niego a ver tanto odio y tan poca solidaridad con una chica que no eligió el sistema de votos. Ahora que me critiquen, pero seguiré luchando la intolerancia. Chanel cariño eres un orgullo".

