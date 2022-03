Las uniones que se crean entre los rodajes difícilmente se logran separar, igual que el vínculo que se creó entre la actriz Natalia Sánchez y su hermano en la ficción, Víctor Elías. Los artistas se conocieron muy jóvenes y establecieron una fuerte conexión que se creó también lejos de los focos.

La amistad que se forjó en aquellos años ha perdurado al paso del tiempo y siguen presumiendo, en numerosas ocasiones, de ese cariño que sienten el uno por el otro. Un afecto que ha sido reflejado en las experiencias y momentos que han compartido. Ha sido ahora, cuando Víctor ha oficializado su relación con la cantante Ana Guerra, cuando la actriz ha conocido a su nuevo amor.

La canaria y el madrileño han actuado recientemente en Barcelona, haciendo ahora eco de lo que la música unió. El músico está viviendo un bonito momento pudiendo presumir del éxito laboral formando parte de diversas bandas con grandes artistas, siendo una de ellas su actual pareja. La joven daba concierto en la capital catalana y, al igual que muchos fans que acudieron a disfrutar de su talento, Natalia Sánchez fue una más entre la multitud, aunque con un trato de preferencia.

La prueba de ese acceso vip fue la foto que se tomó con Víctor y Ana. Una instantánea que Natalia ya ha compartido en redes sociales y en la que ha incluido unas bonitas palabras que ya han recibido múltiples comentarios de sus seguidores. "ELLOS. No sé cómo puede caber tanto talento en dos cuerpos tan chiquititos", empezaba diciendo la mujer de Marc Clotet.

"Ayer volví a ver a @lalias3 tocando en un escenario (sí, creo que mi 'vida social' últimamente, se reduce a ir a ver a Víctor tocar... debería hacer algo al respecto…)", concretaba la actriz aportando su característico sentido del humor, haciendo un parón en su texto y retomándolo pero dirigiéndose al chico con el que tantas horas compartió.

"Él, una vez más, volvió a sorprenderme con su talento y su versatilidad pero eso ya lo esperaba... Lo que no esperaba (porque nunca la había visto en directo) fue lo de ella…", ha seguido escribiendo mostrándose claramente sorprendida por el talento de la novia de Víctor Elías. "¡Madre mía! Qué voz, qué talento, qué presencia… Nada que envidiar a 'una de las grandes' porque ella YA ES una de las grandes del panorama nacional...", declaraba la madrileña poco antes de explicar cómo se habían conocido Ana y ella.

"Al acabar, pasé al camerino, Víctor nos presentó y es (como ya me habían dicho) ¡para comérsela! ¡Gracias por el conciertazo de ayer, parejaza! ¡Ya estoy deseando veros otra vez dentro y fuera del escenario!", seguía narrando una Natalia encantada con lo que acababa de vivir y que no ocultaba su emoción a sus casi 500 mil seguidores de Instagram.

Un mensaje muy claro en el que la actriz se muestra feliz por el noviazgo de los músicos y que ha dado su 'aprobación' de una forma muy divertida que ha encantado a los fans de todos ellos. Valiéndose de la posdata, Natalia ha tenido un gesto con la cantante diciendo: "@anaguerramusic no lo sabe pero... la he adoptado como 'cuñada postiza'...". Un detalle en el que ha incluido a Víctor Elías, recordándole su comida juntos el miércoles y diciéndole que no se ponga celoso que "te conozco", concluía la joven.

