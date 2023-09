El motivo por el que Rodolfo Sancho regresa a España sólo unos días después de visitar a su hijo Daniel

Rodolfo Sancho llegó a Tailandia esta semana para visitar a su hijo, Daniel Sancho, por primera vez en la cárcel de Ko Samui, donde el chef permanece en prisión provisional por el asesinato y descuartizamiento de Edwin Arrieta. Allí, expresó sus "condolencias" a la familia del cirujano colombiano además de asegurar que no estaba "llorando por los suelos" y que había dos formas de tomarse las cosas en la vida: como "una desgracia o como un reto".

Unas declaraciones por las que recibió críticas y de las que se disculpó posteriormente a EFE tras salir de la prisión acompañado del abogado Marcos García Montes: "Quizás la imagen que di fue muy dura, quizá prepotente. Sabéis que yo siempre he tenido una sonrisa para la prensa. Salí de un momento duro y complicado, en ningún momento he querido parecer prepotente, ni frío, ni duro, ni nada así, simplemente es un lugar donde yo me sitúo".

El actor y la madre de Daniel, Silvia Bronchalo, han sido sus grandes apoyos y quienes le han visto entre rejas. Sin embargo, parece que la estancia de Rodolfo en Tailandia será más breve de lo que se preveía según ha recogido ABC.

El actor Rodolfo Sancho | EFE

A diferencia de su exmujer, el intérprete tan sólo se ha quedado unos días y abandonará el país asiático rumbo a España este mismo fin de semana. La razón la ha explicado uno de los portavoces de Sancho, Ramón Chippirrás, a este medio: "Él sabe que su presencia en el país perjudica a su hijo. Principalmente, por la presión mediática. Hay una gran molestia con los periodistas que se congregan en la prisión de Koh Samui. Y no solo por parte de quien dirige el centro, también de instancias superiores".

"Todo esto va a dar lugar a un conflicto diplomático entre los dos países. Es por esto que nuestro cliente, buscando lo mejor para su hijo, a quien no quiere perjudicar en modo alguno, ha optado por regresar a España", ha comentado el criminólogo.

Por su parte, Silvia Bronchalo está en Samui desde el pasado 17 de agosto y ha visitado en varias ocasiones a su hijo en prisión.