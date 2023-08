Carmen Balfagón, abogada de la familia Sancho, niega que Silvia Bronchalo defienda la inocencia de su hijo Daniel Sancho

En medio de todo el revuelo generado por el asesinato de Edwin Arrietaen Tailandia, la abogada y portavoz de la familia Sancho, Carmen Balfagón, ha desmentido rotundamente las declaraciones que circularon en los medios acerca de la madre de Daniel Sancho, Silvia Bronchalo.

Afirmaciones previas sostenían que Silvia expresaba su confianza en la inocencia de su hijo, creyendo que Daniel no habría participado en la muerte de Edwin, un caso que ha conmocionado al mundo entero.

En una entrevista con Europa Press, la abogada ha explicado que las afirmaciones atribuidas a la madre de Daniel Sancho son completamente falsas y malinterpretadas. "No, eso no lo ha dicho su madre. No, eso no lo ha dicho. Mirad bien lo que ha dicho la madre a los compañeros que están allí. La madre no ha dicho que confía en su inocencia, para nada. No pongamos palabras en su boca", declara Balfagón.

Silvia Bronchalo, madre de Daniel Sancho | EFE

La portavoz destaca la importancia de verificar la información antes de difundirla y subrayó que "él ha sido el que ha hecho la declaración, pero la madre no lo ha dicho". Además, confirma: "Eso es un bulo que ha sacado algún medio interesado que sabrá el porqué lo ha sacado. Yo respeto el trabajo que están haciendo los compañeros en Tailandia. Ha sido de chapó. La gente que está allí destacada en las distintas cadenas lo ha dicho perfectamente. Hay alguien más interesado en sacar exclusivas donde no las hay".

En relación a Rodolfo Sancho, Carmen despeja cualquier especulación sobre su estado emocional. "¿Por qué iba a estar enfadado? Ha visto la visita de la madre a su hijo y la ha visto fenomenal. Sobre todo, tengo que destacar el respeto de los medios, que ha sido chapó", aclara la abogada. También confirma que el actor viajará a Tailandia en cuanto sea recomendable: "Por supuesto, no tengáis la menor duda".

Rodolfo Sancho | Gtres

En cuanto a la posibilidad de evitar una condena de pena capital para Daniel Sancho, la abogada se mostró prudente. "Vamos a ver qué pasa, qué estrategia lleva el abogado de defensa de Daniel que está allí. Que sea un proceso como debe ser y con el mejor de los respetos", concluye Balfagón.

El caso de Sancho y Edwin continúa generando intensos debates y atención mediática a nivel global, mientras el equipo legal trabaja para esclarecer los hechos y garantizar un proceso justo para todas las partes involucradas.