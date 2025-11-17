Shakira posa con sus dos hijos, Milan y Sasha: madre e hijos, combinados con looks a juego en color lavanda

Shakira fue una de las grandes protagonistas de la premiere mundial de Zootopia 2, celebrada en el histórico Capitan Theatre de Los Ángeles. No era para menos: además de volver poner voz a Gazelle, interpreta el tema principal de la película, Zoo. Pero si algo acaparó flashes —más allá de su regreso a la saga— fue su aparición junto a sus hijos, Milan y Sasha, con quienes posó con unos looks perfectamente coordinados.

Un trío en color lavanda

Madre e hijos apostaron por el lavanda, un color que no escogieron al azar: es exactamente el tono que lleva Gazelle, el personaje al que Shakira da identidad en la película.

La cantante deslumbró con un vestido de cuello alto y manga larga, falda asimétrica y un aire sofisticado que encajaba a la perfección con la alfombra roja. A su lado, Milan y Sasha, de 12 y 10 años, lucieron trajes del mismo tono, camisa blanca y pajarita lavanda. Un look impecable y muy simbólico en su vuelta al universo de Zootopia.

Shakira y sus hijos, Milan y Sasha | Gtres

Siguiendo los pasos de su madre

Pero la sorpresa no se quedó en el estilismo coordinado. En la alfombra roja, Shakira reveló lo emocionada que estaba por el debut de sus hijos como actores de doblaje. Milan y Sasha prestan su voz a dos de los hermanos pequeños de Judy Hopps, una conejita que es la protagonista de la historia.

Una colaboración que, según contó la cantante, le ha removido muchos recuerdos: "Cuando hice Zootopia 1 eran solo unos bebés. Para Zootopia 2 han visto y presenciado todo el proceso conmigo", explicó. Ahora, ya más mayores, han podido vivir la experiencia desde dentro y enfrentarse al micrófono sin nervios; según su madre lo han hecho la mar de bien, ya que no mostraron timidez alguna en poner sus voces en el estudio.

Shakira reconoció además que sus hijos han seguido de cerca su trabajo en la película: "Tienen muchas opiniones porque son muy obstinados, como su madre".

Shakira | Gtres

Una experiencia que quieren repetir

Milan y Sasha también confesaron estar entusiasmados con su participación en la película y aseguraron que les encantaría repetir la experiencia en el futuro. La premiere culminó con la proyección del filme y, al finalizar, Shakira y sus hijos subieron al escenario junto al resto del elenco para celebrarlo.

Una noche especial en la que vimos lo mayores que están los hijos de Shakira y Piqué y lo unidos que siguen a su madre. Además de mostrarse ya mucho más maduros, demostraron la complicidad que mantienen con la cantante colombiana y la relación tan cercana que comparten.